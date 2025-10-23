Baltijas balss logotype
Почему мурчат кошки 0 306

В мире животных
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему мурчат кошки

Распространено мнение, что урчание котов — верный признак хорошего настроения. Но это не единственная причина.

Обычно диапазон урчания котов составляет 25 дБ. Но в 2015 году домашний кот Мерлин, живущий в Великобритании, намурлыкал 67,8 дБ и попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый громкий кот. Издаваемый им звук легко заглушает телевизионные программы и даже посудомоечную машину. Но что заставляет кошек мурлыкать?

Казалось бы, что котам надо для счастья? Поесть и полежать на коленях у хозяина, чтобы тот почесал за ушком, погладил. Но мурчание не так просто, как кажется.

Способ коммуникации

Котята начинают издавать звук в возрасте двух–трех дней, и для них это способ коммуникации. Так мать находит своих детенышей и понимает, что пора бы их покормить.

В 2009 году ученые из Университета Сассекса предположили, что урчание котов бывает разным. И с помощью него взрослые особи, например, напоминают хозяевам об обеде. На проведение исследования доктора Карен Мак-Комб, которая возглавила работу, натолкнул ее собственный кот Пепо. Он будил хозяйку настойчивым мурлыканьем, но стоило той наполнить миску кормом, замолкал.

Женщина набрала добровольцев и попросила их записывать звуки, которые издают их любимцы при разных обстоятельствах, а затем проанализировала причины мурлыкания котов. Выяснилось, что, требуя внимания хозяина, коты добавляют в урчание высокие частоты, и этот звук вовсе не похож на тот, который издает животное при поглаживании. Он скорее подобен плачу младенца. Не реагировать на него невозможно.

Терапевтический эффект

Бывают и другие причины, почему мурчат коты. Например, есть звуки, которые животное издает, испытав стресс или находясь рядом с больным сородичем или хозяином. Это не совсем похоже на мурлыканье. И кот урчит в данном случае вовсе не ради моральной поддержки.

Частоты в пределах 25–50 Гц хорошо помогают при переломах костей, а восстановлению тканей способствуют частоты около 100 Гц. Предположительно, после стресса кошка мурлыкает именно по этой причине: лечит себя, омолаживая ткани. А это дает немалое преимущество в борьбе за выживание. Кстати, умывание — тоже процесс лечебный. И ритуальный. Подробнее, почему кошки умываются, мы разбирали в нашем материале.

Коты мурчат и помогают выздоравливать своим хозяевам

Достается немного и хозяевам. Более того, давно замечено, что общение с кошками помогает снять психологическое напряжение и стресс. Но ученые из Университета Миннесоты доказали, что оказываемый ими терапевтический эффект гораздо серьезнее. Коты мурчат и помогают выздоравливать своим хозяевам. Под руководством Аднана Куреши группа медиков в течение десяти лет наблюдала за здоровьем 4435 американцев в возрасте от 30 до 75 лет. У 2435 из них были кошки, а у 2000 — нет. В результате ученые заметили, что кошатники рискуют умереть от сердечного приступа на 30% меньше, чем «одиночки».

А ученые Калифорнийского университета в Дейвисе даже предложили использовать мурлыканье в 25 Гц для скорейшего восстановления костно-мышечной активности астронавтов, которые долгое время провели в невесомости. При этом они опирались на теорию, что укрепление костей вибрацией необходимо кошкам не только для лечения травм, но и потому, что они спят по 16–18 часов в сутки, а чрезмерная неподвижность вредна для здоровья.

Как и чем мурчат кошки

Но как они это делают? Это точно не известно. Специального органа для мурлыканья у них нет.

Американский профессор и популяризатор науки Курт Стейджер, как и большинство других ученых, считает, что все дело в мышцах гортани. Между основанием черепа и основанием языка находятся тонко связанные подъязычные косточки. Когда мышцы возле голосовых связок сокращаются, те вибрируют и нам слышится «мур».

А запускают механизм электрические импульсы, возникающие в коре головного мозга. Они поступают к располагающимся вблизи голосовых связок мышцам и заставляют их сокращаться. Кстати, а вы знаете, почему кошки стрекочут?

Мурчат ли тигры и львы

Американский ученый Элизабет фон Муггенталер обратила внимание, что урчат не только домашние кошки, но и львы, гепарды, ягуары и другие представители семейства кошачьих. Она исследовала мурлыканье кошек 44 видов и установила, что издаваемый ими звук раздается в диапазоне от 20 до 140 Гц.

Правда, звуки, которые издают тигры и львы, можно назвать мурлыканьем с очень большой натяжкой. Это связано со строением гортани этих представителей семейства кошачьих: подъязычные кости защищены плотными хрящами, которые идут до самого черепа и мешают костям вибрировать. Получается не мурлыканье, а скорее грозное рычание.

