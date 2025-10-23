Baltijas balss logotype
Правда ли, что дельфины совсем не пьют воду?

В мире животных
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Правда ли, что дельфины совсем не пьют воду?

Человек, как известно, долго не проживет без воды, но как это получается у дельфинов? Если морскую воду они не пьют, поскольку иначе просто откажут почки из-за переизбытка соли, то откуда тогда берут пресную воду в море?

Несмотря на то, что это млекопитающие. Однако вода им все же необходима, поэтому получают они ее из рыбы, за которой постоянно охотятся. То есть чтобы утолить жажду, им нужно есть. Поэтому в дельфинариях во время дрессировки их не ограничивают в поощрениях: если дельфин не выполняет команду, его обучают еще раз, а не уменьшают количество «вкусняшек». В противном случае он начнет испытывать жажду, будучи в соленой воде, а это состояние уже опасно для жизни.

Однако в естественной среде обитания теоретически может сложиться так, что рыбы окажется недостаточно на всех, поэтому природа предусмотрела еще один «канал» получения воды: организм дельфина может генерировать ее сам путем расщепления собственного жира. Причем по весьма выгодному «курсу»: один грамм жира превращается в 4 грамма воды.

Правда ли то, что дельфины спасают тонущих людей

На самом деле это одна из красивых сказок, которая основана на том, как дельфины помогают своим сородичам. Если кто-то из них болен или ранен, то группа всячески старается ему помочь, поддерживает на поверхности, чтобы тот мог дышать. Человек же дикому дельфину неинтересен ни как «сородич», ни как добыча. К тому же нет ни одного официально зафиксированного случая спасения человека дельфином, а все существующие истории основаны на эмоциях, преувеличении и недостаточных знаниях о поведении дельфинов.

В целом дельфин может подплыть к человеку, чтобы с ним поиграть (что в случае с тонущим будет только минусом), или попросить еду – если животное сбежало из дельфинария и человек у него ассоциируется с тем, у кого есть рыба.

К таким же мифам можно отнести рассказы о том, что дельфины лечат людей. Якобы их эхолокатор оказывает положительное воздействие на организм человека. Однако здесь весь терапевтический эффект сводится к психоэмоциональному состоянию: одним нужно поплавать с дельфинами, другим покормить белку с руки, третьим – угостить лошадь морковью, а кому-то достаточно погладить кошку, чтобы поднять себе настроение и в целом чувствовать себя лучше.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
