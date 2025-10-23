Что произойдет, если взрослого отпрыска снова свести с родной матерью?

Долгожданные минуты встречи после долгой разлуки, жаркие объятия, громкие мурчания? Увы и ах: это не про них.

Пока мама и ее малыши живут все вместе, в одной коробке, то их объединяет общий уникальный запах. Но стоит детишкам разъехаться, общий запах быстро исчезает.

Так что, если вы вдруг решите отвезти домашнего питомца навестить родителей, то кроме стресса ничего не ждите. Его встретит дом, полный незнакомых запахов и абсолютно чужая кошка, хоть и родная мама.