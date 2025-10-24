Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 0 3953

В мире животных
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет

Что помогает выживанию видов — смелость или осторожность?

Ученые провели крупнейшее в мире исследование птичьего страха. В ходе масштабного эксперимента, в котором участвовали 136 видов птиц с шести континентов, специалисты выяснили, почему одни пернатые смело пробуют новое, а другие проявляют крайнюю осторожность. Это различие — между смелостью и нерешительностью — ученые называют неофобией, то есть страхом перед новизной. От этого качества во многом зависит, насколько успешно вид сможет приспосабливаться к быстрым изменениям в мире. Исследование опубликовали в журнале PLOS Biology.

Руководила работой международная команда во главе с доктором Рэйчел Миллер в рамках проекта ManyBirds. Суть эксперимента была простой: птицам предлагали привычное лакомство — сначала в одиночестве, а потом рядом с незнакомым предметом. Это могли быть яркие игрушки или кусочки мягких материалов, никак не напоминающие хищников. Реакция была разной: одни особи, как соколы или фазаны, сразу подлетали к еде, а другие, например фламинго, надолго замирали в нерешительности. Именно задержка перед подходом к корму и показывала уровень страха.

Анализ поведения 1439 птиц выявил четкие закономерности. Главными факторами, влияющими на смелость, оказались рацион питания и склонность к миграции. Виды, которые питаются ограниченным набором корма, были более пугливыми. А вот всеядные «универсалы» проявляли больше смелости. Перелетные птицы, часто сталкивающиеся с новыми местами, также демонстрировали повышенную осторожность — вероятно, это защитный эволюционный механизм, оберегающий их от незнакомых угроз.

«У неофобии есть свои преимущества и недостатки, — объясняет доктор Миллер. — Подобные реакции могут защитить особь от потенциальных рисков, но они же могут ограничивать возможности использования новых ресурсов, таких как неизвестная пища или места для гнездования».

Этот баланс крайне важен для выживания. Излишне бдительные виды могут избегать ядов и ловушек, но при этом проигрывают в способности адаптироваться к жизни в городах и на измененных человеком землях. В условиях меняющегося климата и активного расширения городов такая гибкость становится ключом к выживанию.

Любопытно, что страх оказался «заразным». Птицы, которых тестировали в группе, дольше не решались подойти к еде, чем те, что были одни. Социальные сигналы играли большую роль: одна нервная особь могла заставить всю стаю быть осторожнее. Исследователи также обнаружили, что неофобия — это устойчивая черта. Птица, проявившая осторожность однажды, как правило, вела себя так же и через несколько недель.

На смелость влияли и другие факторы. Птицы, круглый год охраняющие свою территорию, были осторожнее сезонных. Обитатели простых, открытых ландшафтов медленнее осваивали новое, чем жители сложных лесных экосистем. А вот домашние птицы, живущие в предсказуемых условиях, почти не проявляли страха.

Читайте нас также:
#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
4
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
Узнают ли кошки своих повзрослевших котят?
Изображение к статье: Узнают ли кошки своих повзрослевших котят?
5 самых неожиданных фактов о белом медведе
Изображение к статье: 5 самых неожиданных фактов о белом медведе
Правда ли, что дельфины совсем не пьют воду?
Изображение к статье: Правда ли, что дельфины совсем не пьют воду?
Изображение к статье: Как понять, что у вашей кошки все отлично?
Как понять, что у вашей кошки все отлично? 95
Изображение к статье: Лигр и тигон: удивительные гибриды тигров и львов
Лигр и тигон: удивительные гибриды тигров и львов 107
Изображение к статье: Почему мурчат кошки
Почему мурчат кошки 306
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 750

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 335
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 634
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 500
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 32
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 68
Изображение к статье: Неуниверсальное средство: 8 вещей, которые категорически нельзя чистить содой
Дом и сад
Неуниверсальное средство: 8 вещей, которые категорически нельзя чистить содой 75
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 335
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 634
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 500

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео