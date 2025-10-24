Baltijas balss logotype
Дельфины в Атлантике стали жить меньше на 7 лет — биологи назвали причины

В мире животных
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Дельфины в Атлантике стали жить меньше на 7 лет — биологи назвали причины

Экологи бьют тревогу: обыкновенные дельфины в атлантическом регионе стали гораздо раньше умирать. Средняя продолжительность жизни самок уменьшилась на семь лет — с 24 лет в 1990-х до 17 лет сегодня.

Сокращение продолжительности жизни у дельфинов заметили ученые Университета Колорадо. Они наблюдали за обитателями Бискайского залива у побережья Франции, который исторически был идеальной средой обитания для дельфинов благодаря водам, богатым питательными веществами водам. Обилие анчоуса, сардин и другой кормовой рыбы позволяло дельфинам чувствовать себя комфортно.

Регион также относится к зонам интенсивного рыболовства. Ежегодно тысячи дельфинов гибнут здесь в качестве прилова — случайно попадая в рыболовные сети. Только в 2021 году погибло около 6900 особей. В океанах стали находить гибридов дельфинов.

Традиционный мониторинг численности дельфинов с кораблей и самолетов часто не отражает реальной ситуации. Ученые использовали альтернативный подход, подсчитать выброшенных на берег дельфинов за 1997-2019 годы — их оказалось целых 759 особей. Они изучили возраст погибших животных и провели статистическое моделирование динамики популяции. Редким розовым дельфинам грозит вымирание из-за ртути.

Сокращение продолжительности жизни дельфинов создает порочный круг:

Снижается репродуктивный потенциал популяции

Уменьшается генетическое разнообразие

Подрывается устойчивость экосистемы

«Необходимы срочные меры по управлению популяцией, иначе нас ждет сокращение численности и возможное вымирание вида», — предупреждает исследователь Этьен Руби.

Франция уже ввела месячный мораторий на рыболовство в январе, но ученые настаивают на более серьезном ограничении промысла, а также внедрении технологий отпугивания дельфинов от сетей. По мнению экологов, даже стабильная численность популяции может скрывать серьезные проблемы, и традиционные методы мониторинга нуждаются в дополнении более точными подходами.

Дельфины по всему миру сталкиваются с растущим числом угроз по различным причинам. Загрязнение воды из-за увеличивающегося уровня пластиковых отходов и токсичных химикатов загрязняет водоемы, в которых они обитают, а чрезмерный вылов рыбы истощает их рацион. Кроме того, повышение температуры океана из-за изменения климата нарушает их коммуникацию и миграционные привычки.

#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео