Как медузы охотятся без зубов и мозга?

В мире животных
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как медузы охотятся без зубов и мозга?

У медуз нет ни мозга, ни костей, ни даже привычных органов чувств, однако они остаются одними из самых успешных существ, населяющих океан. Как же им удаётся питаться?

Большинство медуз добывают пищу с помощью жалящих щупалец, покрытых особыми клетками — книдоцитами. Эти клетки выстреливают микроскопическими гарпунами, впрыскивая яд в мелких животных, таких как веслоногие рачки, планктон и личинки рыб. После того как добыча парализована, ротовые отростки перемещают её ко рту, обычно расположенному в центре колокольчика.

У многих медуз, в частности у сцифоидных, имеется четыре ротовых отростка, окружающих одно отверстие, которое служит и для приёма пищи, и для выведения отходов.

Несмотря на простое строение, медузы обладают развитой нервной сетью и небольшими чувствительными структурами, позволяющими им улавливать свет и движение. Это помогает им ориентироваться и находить скопления добычи в толще воды.

#природа
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го октября

    А как депутаты живут без мозга?

    1
    1

Видео