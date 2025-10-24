У медуз нет ни мозга, ни костей, ни даже привычных органов чувств, однако они остаются одними из самых успешных существ, населяющих океан. Как же им удаётся питаться?

Большинство медуз добывают пищу с помощью жалящих щупалец, покрытых особыми клетками — книдоцитами. Эти клетки выстреливают микроскопическими гарпунами, впрыскивая яд в мелких животных, таких как веслоногие рачки, планктон и личинки рыб. После того как добыча парализована, ротовые отростки перемещают её ко рту, обычно расположенному в центре колокольчика.

У многих медуз, в частности у сцифоидных, имеется четыре ротовых отростка, окружающих одно отверстие, которое служит и для приёма пищи, и для выведения отходов.

Несмотря на простое строение, медузы обладают развитой нервной сетью и небольшими чувствительными структурами, позволяющими им улавливать свет и движение. Это помогает им ориентироваться и находить скопления добычи в толще воды.