Собака — не пасхальное яичко: эксперты обсудили границы креатива в груминге 0 99

В мире животных
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Собака — не пасхальное яичко: эксперты обсудили границы креатива в груминге

Можно ли покрасить пуделя краской для пасхальных яиц и как отличить модный тренд от безответственного эксперимента? Специалисты Юлия Федотова, Оксана Терентьева и Екатерина Головишина обсудили, где проходит грань между искусством, самовыражением и этикой по отношению к животным.

Что такое креативный груминг?

Креативный груминг — это далеко не только яркая краска на шерсти собаки, говорит Юлия Федотова, сертифицированный мастер OPAWZ Global Group. «Это и выстригание узоров, необычные стрижки, перышки, блеск-тату. Не обязательно экстремально — иногда это просто прядка, яркое пятнышко или завивка шерсти у длинношерстных собак», — отмечает она.

Направление в уходе за домашними животными появилось еще в 70-х годах прошлого столетия, когда американский грумер впервые организовал конкурс по необычным стрижкам.

Сегодня креативный груминг стал настоящим трендом во многих странах мира.

Зачем владельцы выбирают яркие образы для собаки?

Для абсолютного большинства хозяев это способ подсветить самобытность своего животного: чтобы собака стала ярче, на нее обратили внимание прохожие. Собакам это тоже нравится, признает Юлия Федотова. «Креатив помогает подчеркнуть индивидуальность», — объясняет она.

Грумерами замечено, что питомцы после посещения салона получают больше внимания от окружающих: больше вкусняшек, обнимашек, похвалы.

Екатерина Головишина, аттестованный грумер, подтверждает: «Когда моей собаке однажды покрасили ушки, она буквально купалась во внимании».

Безопасно ли это для животных?

При правильном подходе к выбору краски для окрашивания шерсти у животных процедура абсолютно безопасна для питомца, отмечают эксперты.

Оксана Терентьева, фармаколог-технолог, говорит, что в креативном груминге следует использовать только специализированные краски для кошек и собак, обращая внимание на вид, для которого они предназначены.

«Современные краски — это пищевые красители, ориентированные даже на кошек, которые вылизываются, и пигменты, которые остаются в шерсти, но не меняют ее структуры. В составе нет аммиака. Такие средства безопасны, потому что используются в пищевой промышленности», — поясняет она.

В качестве примера эксперт привела приготовление хозяйками дома борща. «Свекла — такой же натуральный краситель, который остается у вас на руках, когда вы готовите блюдо. Но с вами же ничего не происходит: три раза помыли руки, и все смылось. В глубокие слои кожи такие красители не попадают», — добавляет Оксана Терентьева.

Эксперты подчеркивают, что одно время в соцсети креативные грумеры по всему миру даже запустили челлендж по поеданию пищевых красок для собак. Ни один грумер в ходе эксперимента не пострадал.

Главное правило — использовать проверенные бренды и сертифицированную косметику. При покупке новых марок сначала проверять их на наличие аллергической реакции у человека, а затем у животного, нанеся небольшое количество пигмента. Делать такую процедуру только здоровой собаке.

Пасхальные краски и собаки: замочить питомца как яичко?

Самая живая часть дискуссии развернулась вокруг вопроса, можно ли использовать пищевые красители для пасхальных яиц при окрашивании животных. Юлия Федотова отмечает, что попробовать можно, но зачем, если есть специализированные краски.

«Я не очень понимаю, как это технически сделать — замочить собаку, как вареное яичко, в тазу с краской», — говорит Екатерина Головишина.

Оксана Терентьева уточняет: «Пищевые красители — те же пигменты, что и в профессиональных красках, но важно понимать концентрацию и способ нанесения. Замачивать собаку, конечно, никто не будет, но в целом идея использования пищевых пигментов не абсурдна».

Так что, как шутят эксперты, «замочить собаку как яичко» — это скорее метафора, чем инструкция к действию.

