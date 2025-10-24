Исследование Хельсинкского университета показало, что рацион на основе сырого мяса улучшает показатели обмена веществ у собак по сравнению с сухим промышленным кормом. У животных, которых кормили сырым мясом, отмечены более низкие уровни глюкозы и холестерина и меньший риск метаболических нарушений.

Как пишет ScienceDirect, в исследовании участвовали 46 стаффордширских бультерьеров, которых в течение четырех с половиной месяцев кормили либо сухим кормом, либо диетой на основе сырого мяса (Raw-meat-based diets, RMBD).

Перед началом и после завершения эксперимента у животных брали кровь для анализа уровня глюкозы, холестерина, триглицеридов и других показателей, связанных с метаболизмом. Также оценивалась масса тела.

Результаты показали, что диета с кормом повышала уровень гликированного гемоглобина, общего холестерина и массу тела собак. А питание на основе сырого мяса снижало концентрацию глюкозы, глюкагона, холестерина и индекс триглицеридов-глюкозы, который используется для оценки риска инсулинорезистентности. В конце эксперимента у собак, которых кормили кормом, отмечались более высокие показатели триглицеридов, холестерина и липопротеинов низкой плотности. При этом существенных различий в уровне инсулина между группами не выявлено. Ученые отмечают, что оба типа питания по-разному влияют на энергетический обмен, но для оценки долгосрочных последствий необходимы дополнительные исследования.

По данным авторов, интерес владельцев к рациону на основе сырого мяса растет: такие диеты содержат больше белка и жира, чем традиционные корма, и практически не включают углеводы.

Исследователи подчеркивают, что влияние углеводов на здоровье собак может быть недооценено, а выбор питания стоит согласовывать с ветеринаром.