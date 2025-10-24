Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые выяснили, что сырое мясо и корм по-разному влияют на обмен веществ у собак 0 131

В мире животных
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ученые выяснили, что сырое мясо и корм по-разному влияют на обмен веществ у собак

Исследование Хельсинкского университета показало, что рацион на основе сырого мяса улучшает показатели обмена веществ у собак по сравнению с сухим промышленным кормом. У животных, которых кормили сырым мясом, отмечены более низкие уровни глюкозы и холестерина и меньший риск метаболических нарушений.

Как пишет ScienceDirect, в исследовании участвовали 46 стаффордширских бультерьеров, которых в течение четырех с половиной месяцев кормили либо сухим кормом, либо диетой на основе сырого мяса (Raw-meat-based diets, RMBD).

Перед началом и после завершения эксперимента у животных брали кровь для анализа уровня глюкозы, холестерина, триглицеридов и других показателей, связанных с метаболизмом. Также оценивалась масса тела.

  1. Результаты показали, что диета с кормом повышала уровень гликированного гемоглобина, общего холестерина и массу тела собак. А питание на основе сырого мяса снижало концентрацию глюкозы, глюкагона, холестерина и индекс триглицеридов-глюкозы, который используется для оценки риска инсулинорезистентности.

  2. В конце эксперимента у собак, которых кормили кормом, отмечались более высокие показатели триглицеридов, холестерина и липопротеинов низкой плотности.

  3. При этом существенных различий в уровне инсулина между группами не выявлено. Ученые отмечают, что оба типа питания по-разному влияют на энергетический обмен, но для оценки долгосрочных последствий необходимы дополнительные исследования.

По данным авторов, интерес владельцев к рациону на основе сырого мяса растет: такие диеты содержат больше белка и жира, чем традиционные корма, и практически не включают углеводы.

Исследователи подчеркивают, что влияние углеводов на здоровье собак может быть недооценено, а выбор питания стоит согласовывать с ветеринаром.

Читайте нас также:
#собаки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
Сколько лет живут муравьи
Изображение к статье: Сколько лет живут муравьи
Собака — не пасхальное яичко: эксперты обсудили границы креатива в груминге
Изображение к статье: Собака — не пасхальное яичко: эксперты обсудили границы креатива в груминге
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
Изображение к статье: Дельфины в Атлантике стали жить меньше на 7 лет — биологи назвали причины
Дельфины в Атлантике стали жить меньше на 7 лет — биологи назвали причины 55
Изображение к статье: Как собрать аквариум и ухаживать за ним
Как собрать аквариум и ухаживать за ним 70
Изображение к статье: Как медузы охотятся без зубов и мозга?
Как медузы охотятся без зубов и мозга? 1 98
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 131

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 8
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 1
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 16
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Техно
Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram 25
Изображение к статье: Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки
Спорт
Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки 77
Изображение к статье: Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия
Спорт
Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия 44
Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 8
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 1
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 16

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео