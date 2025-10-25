Знакомые с детства муравьишки деловито снуют по своим делам и в лесах, и в городах. А вы знаете, какова продолжительность их жизни?

На Земле проживает около 20 квадриллионов муравьев — это значит, что на каждого из нас приходится примерно по 2 миллиона муравьишек. Эти насекомые составляют от 15 до 20% от общей биомассы планеты — гораздо больше, чем позвоночные. Также они являются одними из самых древних насекомых на земле — муравья существовали уже 120 миллионов лет назад, застав динозавров.

Генетически заложено, что муравей должен прожить четыре года. Но из-за различных условий — как природных, так и связанных с человеком — в среднем срок жизни насекомого варьируется от 2 до 5 лет.

Продолжительность жизни муравьев зависит от ряда факторов:

Главной причиной, влияющей на время жизни, является вид, к которому относятся муравьи. В настоящее время на Земле проживают более 15 тысяч видов, разных по внешнему строению и размерам. Их длина колеблется от 0,07 мм до 5 см. Обыкновенный домашний муравей живет 1-3 года, королева — до 15 лет. Фараоновский муравей живет всего лишь 2-3 месяца, королева — до четырех лет. Феодальный муравей — его продолжительность жизни около года, у королевы — до 15 лет. Муравей кампонотус живет 1-3 года, королева — 25 лет. Следующей причиной являются размеры насекомых: крупные особи живут дольше, чем мелкие. Немаловажную роль играют колебания температуры. В прохладном климате метаболизм у муравьев замедляется, увеличивается продолжительность спячки и удлиняется время развития личинок, таким образом увеличивается и продолжительность существования. Сказывается и характер работы насекомых: муравьи, обустраивающие жилище и следящие за потомством, живут дольше, чем те, которые добывают пищу и защищают муравейник. Паразиты и хищники сокращают жизненный срок. Большую роль играет среда обитания. Следует отметить, что обитатели муравьиных ферм живут дольше, чем насекомые, проживающие в естественных условиях.

Муравьиная ферма — это искусственный муравейник, находящийся в домашних условиях. Состоит из прозрачного корпуса системой ходов, перегородками и арены для кормления. Приобретают в такие фермы чаще всего муравьев-жнецов вместе с маткой. Муравьи-жнецы — это род зерноядных муравьев, распространенных по всему Северному полушарию за исключением Крайнего Севера.

Жизненный цикл муравья

Муравьи живут колониями от 10 до 1 миллиона особей и в своем жизненном цикле проходят следующие стадии:

Яйцо. Яйца насекомых могут быть оплодотворенными — из них появляются самки, или неоплодотворенными — они развиваются в самцов. Личинки. Самостоятельно не передвигаются, целиком зависят от взрослых особей. Стадия достаточно продолжительная, во время нее личинка линяет до пяти раз. Куколка. Внешне выглядит как взрослый муравей, но остается неподвижной. Эта стадия короче: от нескольких дней до недели. Имаго. Взрослая особь, жизненный цикл который зависит от вышеперечисленных причин.

Каждая колония муравьев подразделяется на касты. Муравьиная каста — это социальная группа, выполняющие определенные функции. Основными кастами являются:

Самка, или королева. Это самый крупный и долго живущий муравей в муравейнике. Ухаживает за королевой весь муравейник согласно свой роли. Предпочтение отдается белковой пище: останкам других насекомых или животных, яйцам вредителей. У самки есть крылья, которые она сбрасывает после оплодотворения. Запаса семенной жидкости хватает королеве на всю оставшуюся жизнь. Ее главная задача — откладывание яиц. Продолжительность жизни может достигать 20-25 лет, известен случай, когда королева достигла возраста 28 лет. При приближении старости королева начинает выделять особую жидкость, которой муравьи-няньки кормят небольшое количество избранных личинок. Именно из них вырастет будущая королева — более крупная крылатая особь — и несколько самцов. Если королева погибла, а наследников нет — жизнь в муравейнике начинает угасать. Муравьи доживают оставшиеся им дни и тоже погибают и муравейник постепенно пустеет. Самцы. Муравьи, тоже обладающими крыльями, но живущие всего несколько недель. Их главная задача — спаривание с самкой, после которого они погибают. Рабочие муравьи. Эти особи не могут воспроизводить потомство. Они делятся на несколько групп:

Муравьи-строители. Создают муравейник и ремонтируют его.

Муравьи-фуражиры. Их главная задача — обеспечить питание в муравейнике. Эти муравьи, приносящие еду, способны поднимать вес, превышающей их собственный более чем в 50 раз. Это все равно как человек поднял бы и понес на себе автомобиль. Передвигаются муравьишки очень быстро — совсем недавно их признали самыми быстрыми живыми существами на земле. Если измерять скорость передвижения не в километрах в час, а в расстоянии, равным длине тела животного, то муравей за секунду преодолевает 106 длин своего тела. Для сравнения, считавшийся до недавнего времени самым быстрым животным гепард за 1 секунду проходит лишь 16 длин своего тела. Если муравей-фуражир несколько раз вернулся без добычи, то остальные муравьи его загрызают.

Муравьи-скотоводы. Эти насекомые занимаются выпасом тли. Муравьи сумели приручить других насекомых, они используют тлю так, как человек использует корову. Тля способна выделять медвяную росу, для чего муравей щекочет ее усиками. Собрав сладкую жидкость, он несет ее следующий группе.

Муравьи-бочки. Эти насекомые накапливают питательные вещества в зобе, раздуваясь и увеличиваясь в размерах в четыре-пять раз. В период засухи или зимой они выделяют накопленные питательные вещества для своих сородичей и, таким образом, переживают сложные условия.

Муравьи-няньки. Ухаживают за потомством, кормят личинок и куколок.

Муравьи-солдаты. Охраняют муравейник вместе со всеми его обитателями, помогают разделывать крупную добычу.

Сколько живут муравьи без еды

Вода и добываемая муравьями питательные вещества необходимы насекомым для нормальной жизнедеятельности, поэтому они находятся в постоянном поиске пищи.

Без еды и воды муравей может прожить от трех до пяти дней. Хотя есть виды, способные продержаться без пищи в течение семи дней. Изначально метаболизм в теле муравья замедляется, особи становятся слабыми, вялыми, а затем погибают.