Ученые выяснили, что некоторые завроподы — длинношеие четвероногие динозавры — могли свободно вставать на задние конечности. Умение давало им эволюционное преимущество: доступ к высокорасположенной листве и возможность отпугивать хищников.

Специалисты из Бразилии, Германии и Аргентины применили инженерные подходы для изучения ископаемых останков. Они создали 3D-модели бедренных костей семи видов завроподов и смоделировали воздействие гравитации и мышечных усилий огромных рептилий, пишет Phys.org.

Анализ показал, что молодые особи видов Uberabatitan и Neuquensaurus легко переносили вертикальную позицию, несмотря на то, что достигали размеров, сравнивых с современными слонами. Крупные виды могли вставать ненадолго из-за чрезмерной нагрузки на кости. Бедренные кости южноамериканских видов эффективнее распределяли вес.

Уберабатитан — род динозавров-завропод, живших во времена верхнемелой эпохи (71—66 млн лет назад). Его длина достигала 18 м, высота — 6 метров и вес — 25 тонн. Неукензавры достигали в длину 10-15 метров и были похожи на сальтазавра, имели толстый панцирь в форме костистых пластин и шипов поперек спины.

«Гигантские завроподы теоретически могли вставать, но делали это редко и ненадолго», — отмечают палеонтологи.

Способность к вставанию на задние ноги давала завроподам доступ к недосягаемой для других растительности, возможность визуального устрашения хищников и развивала новые стратегии спаривания и социального поведения.

Сравнительный анализ предоставляет ценную информацию о поведенческих адаптациях этих удивительных существ, населявших Землю 66 млн лет назад. Исследование демонстрирует, как современные инженерные методы помогают раскрыть секреты древних экосистем.