Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Волки в Аляске освоили «морскую» охоту 0 164

В мире животных
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Волки в Аляске освоили «морскую» охоту

Удивительное поведение удалось зафиксировать, но пока не могут подробно объяснить.

На отдаленном острове Принца Уэльского в Аляске ученые наблюдают уникальное явление: серые волки переключились с традиционной добычи на морских выдр. Неожиданное изменение в поведении хищников может иметь далеко идущие последствия для прибрежных экосистем. Чистейшие реки Аляски становятся оранжевыми.

Аспирант Университета Род-Айленда Патрик Бейли проанализировал стабильные изотопов в зубных слоях волков. Установка фотоловушек для документирования охотничьих стратегий и изучение 250 000 изображений активности волков и выдр показали, что волки научились ловить выдр, но пока непонятно, как они это делают.

«Как именно волки охотятся на морских выдр — это ключевой вопрос, который остается без ответа», — отмечает Бейли.

Исторически морских выдр практически истребили из-за спроса на их мех. По мере восстановления популяции выдр волки острова Принца Уэльского, вероятно, вернулись к древним повадкам.

Исследователи предполагают, что такое поведение хищников может влиять на динамику восстановления морских выдр и создавать новые связи между наземными и морскими экосистемами. Но есть и тревожная тенденция. У прибрежных волков уровень метилртути в печени оказался в 278 раз выше, чем у их материковых сородичей. Токсичная форма ртути накапливается в морских выдрах и передается по пищевой цепи.

«Накопление ртути может вызывать репродуктивные нарушения, физиологические проблемы и поведенческие аномалии», — предупреждают ученые.

Экологи планируют расширить работу на восточное побережье Северной Америки и провести сравнительный анализ черепов прибрежных и материковых популяций волков. Сбор данных продолжится в течение нескольких лет, что позволит лучше понять эволюцию хищнического поведения в условиях меняющихся экосистем.

Читайте нас также:
#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Натуралка» или сухой корм — какой рацион лучше для собак
Изображение к статье: «Натуралка» или сухой корм — какой рацион лучше для собак
Общение с собаками замедляет биологическое старение — исследование
Изображение к статье: Общение с собаками замедляет биологическое старение — исследование
Учёные нашли у летучих мышей «невидимую» способность, сохранившуюся с древности
Изображение к статье: Учёные нашли у летучих мышей «невидимую» способность, сохранившуюся с древности
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
Изображение к статье: Сколько лет живут муравьи
Сколько лет живут муравьи 242
Изображение к статье: Собака — не пасхальное яичко: эксперты обсудили границы креатива в груминге
Собака — не пасхальное яичко: эксперты обсудили границы креатива в груминге 161
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 5532
Изображение к статье: Дельфины в Атлантике стали жить меньше на 7 лет — биологи назвали причины
Дельфины в Атлантике стали жить меньше на 7 лет — биологи назвали причины 65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 295
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 416
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 103
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 785
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 604
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 295
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 416
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео