Удивительное поведение удалось зафиксировать, но пока не могут подробно объяснить.

На отдаленном острове Принца Уэльского в Аляске ученые наблюдают уникальное явление: серые волки переключились с традиционной добычи на морских выдр. Неожиданное изменение в поведении хищников может иметь далеко идущие последствия для прибрежных экосистем. Чистейшие реки Аляски становятся оранжевыми.

Аспирант Университета Род-Айленда Патрик Бейли проанализировал стабильные изотопов в зубных слоях волков. Установка фотоловушек для документирования охотничьих стратегий и изучение 250 000 изображений активности волков и выдр показали, что волки научились ловить выдр, но пока непонятно, как они это делают.

«Как именно волки охотятся на морских выдр — это ключевой вопрос, который остается без ответа», — отмечает Бейли.

Исторически морских выдр практически истребили из-за спроса на их мех. По мере восстановления популяции выдр волки острова Принца Уэльского, вероятно, вернулись к древним повадкам.

Исследователи предполагают, что такое поведение хищников может влиять на динамику восстановления морских выдр и создавать новые связи между наземными и морскими экосистемами. Но есть и тревожная тенденция. У прибрежных волков уровень метилртути в печени оказался в 278 раз выше, чем у их материковых сородичей. Токсичная форма ртути накапливается в морских выдрах и передается по пищевой цепи.

«Накопление ртути может вызывать репродуктивные нарушения, физиологические проблемы и поведенческие аномалии», — предупреждают ученые.

Экологи планируют расширить работу на восточное побережье Северной Америки и провести сравнительный анализ черепов прибрежных и материковых популяций волков. Сбор данных продолжится в течение нескольких лет, что позволит лучше понять эволюцию хищнического поведения в условиях меняющихся экосистем.