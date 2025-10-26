Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что делают муравьи, когда начинается эпидемия 0 225

В мире животных
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что делают муравьи, когда начинается эпидемия

Исследование учёных из Университета Бристоля впервые показало, что от эпидемий животных защищает не только поведение, но и архитектура их среды обитания.

Муравьи, подвергшиеся воздействию патогенов, изменяют форму своих жилищ: роют гнёзда с более широкими входами, увеличенным расстоянием между камерами и меньшим количеством прямых туннелей. Такая структура создаёт своеобразные «противоэпидемические просеки», которые препятствуют быстрому распространению инфекции.

С помощью микрокомпьютерной томографии исследователи реконструировали трёхмерные модели муравейников и провели симуляции распространения патогенов. Результаты подтвердили эффективность подобной архитектурной адаптации.

Кроме того, муравьи, находящиеся в самоизоляции, в таких гнёздах ещё реже контактируют с другими особями, что дополнительно снижает риск заражения.

Учёные отмечают, что эти результаты можно сопоставить с человеческими поселениями: разделение помещений и регулирование потоков людей способны ограничить распространение болезней без потери функциональности. Муравьи показывают, что устойчивость к эпидемиям может быть результатом продуманного дизайна окружающей среды.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ежей нельзя поить молоком и почему они не живут в лесу - музей природы
Изображение к статье: Птицы буквально растворяют собственные органы, чтобы пролететь на 13 000 км
Изображение к статье: Ол’Рип: легендарная ящерица, встречавшаяся с президентом
Изображение к статье: Сколько исполнилось самому старому шимпанзе на планете?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Судороги и нелады с давлением: названы 7 главных признаков дефицита магния в организме
Люблю!
Изображение к статье: Пора взрослеть: почему мужчина после 18 продолжает зависеть от мамы и что делать
Люблю!
Изображение к статье: 3 покупки, которые действительно делают нас счастливее, по мнению психологов
Lifenews
Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
Техно
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Судороги и нелады с давлением: названы 7 главных признаков дефицита магния в организме
Люблю!
Изображение к статье: Пора взрослеть: почему мужчина после 18 продолжает зависеть от мамы и что делать
Люблю!
Изображение к статье: 3 покупки, которые действительно делают нас счастливее, по мнению психологов
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео