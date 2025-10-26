Исследование учёных из Университета Бристоля впервые показало, что от эпидемий животных защищает не только поведение, но и архитектура их среды обитания.

Муравьи, подвергшиеся воздействию патогенов, изменяют форму своих жилищ: роют гнёзда с более широкими входами, увеличенным расстоянием между камерами и меньшим количеством прямых туннелей. Такая структура создаёт своеобразные «противоэпидемические просеки», которые препятствуют быстрому распространению инфекции.

С помощью микрокомпьютерной томографии исследователи реконструировали трёхмерные модели муравейников и провели симуляции распространения патогенов. Результаты подтвердили эффективность подобной архитектурной адаптации.

Кроме того, муравьи, находящиеся в самоизоляции, в таких гнёздах ещё реже контактируют с другими особями, что дополнительно снижает риск заражения.

Учёные отмечают, что эти результаты можно сопоставить с человеческими поселениями: разделение помещений и регулирование потоков людей способны ограничить распространение болезней без потери функциональности. Муравьи показывают, что устойчивость к эпидемиям может быть результатом продуманного дизайна окружающей среды.