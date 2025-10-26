В округе Истленд (штат Техас, США) в здании суда хранится необычная реликвия — рогатая ящерица (Texas horned lizard), которая, по легенде, прожила более 30 лет, замурованная в цементе, не нуждаясь в пище и воде, сообщает IFLScience.

В 1897 году местный житель Эрнест Вуд решил проверить старое народное поверье о том, что эти ящерицы способны выживать десятилетиями, впадая в анабиоз. Он поместил одну особь в капсулу в стене строящегося здания суда. Когда в 1928 году здание снесли, ящерицу якобы нашли живой.

Её назвали Ол’ Рипом — в честь персонажа Рипа Ван Винкля, который тоже «проспал» многие годы. По рассказам, легендарную ящерицу даже показали президенту Кэлвину Кулиджу.

Поздние исследования показали, что история, скорее всего, была мистификацией. В природе рогатые ящерицы живут лишь 5–8 лет, а без кислорода и пищи выжить не могут.

Согласно книге 1993 года, вероятнее всего, перед открытием капсулы внутрь поместили другую живую ящерицу, а рассказ о «долгом сне» стал местной легендой. Так или иначе, Ол’ Рип превратился в символ техасской культуры, в которой реальность переплетается с мифом и любовью к необычным историям.