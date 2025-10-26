Baltijas balss logotype
Почему гиены любят смеяться? 0 106

В мире животных
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему гиены любят смеяться?

Многие помнят смех гиен из знаменитого мультфильма «Король лев». По какой же причине они это делают?

Люди неосознанно проецируют характеристики человека на животных для придания смысла действиям последних. Но в случае с гиенами речь идет не о юморе.

Согласно акустическим исследованиям, они хихикают во время еды или конфликта с сородичами. А посредством смеха гиены демонстрируют разочарование либо взывают о помощи.

Исследователи полагают, что, прежде всего, смех указывает на социальный статус гиены. К тому же эти причудливые звуки зачастую являются бессознательными. К примеру, ночная охота у гиен представляет собой чрезвычайно трудное и рискованное занятие, вгоняющее животное в стрессовое состояние. Став жертвой нападения либо не сумев добыть еду, гиена начинает истерически смеяться, выказывая страх и разочарование.

#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
