Самый старый известный шимпанзе по имени Жоао — настоящий долгожитель среди своих сородичей: ему уже более 80 лет.

Жоао родился в 1940-х годах. Сначала он жил в цирке в Мозамбике, а затем почти 45 лет провёл в одиночестве. В 2006 году его перевели в приют Chimp Eden в Южной Африке, где он стал частью группы и занял особое место в сообществе — выполняет роль суррогатного воспитателя молодняка, обучая дисциплине и заботясь о неопытных собратьях.

В отличие от диких шимпанзе, средняя продолжительность жизни которых составляет 30–40 лет, а максимальная — около 50–60, шимпанзе в неволе живут значительно дольше благодаря безопасным условиям, регулярному питанию и ветеринарному уходу. Так, другая знаменитая долгожительница — самка Литл Мама — прожила около 77 лет, а в Европе шимпанзе Коко отметила 58-летие и стала бабушкой для 19 потомков.

Изучение таких долгожителей помогает учёным лучше понять процессы старения, социальное поведение приматов и их эволюционные связи с человеком. Жоао — живое доказательство того, что благоприятная среда способна значительно продлить жизнь даже у видов, известных своей выносливостью и долголетием.