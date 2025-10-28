Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Самые большие животные Земли: кто побил рекорды природы 0 111

В мире животных
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Самые большие животные Земли: кто побил рекорды природы

Когда речь заходит о впечатляющих размерах, в животном мире действительно есть гиганты. Однако, чтобы назвать самое большое животное на Земле, необходимо уточнить, о каком именно типе идет речь — морском, наземном или летающем.

Самое большое животное в мире — синий кит

Крупнейшим существом на планете является синий кит (Balaenoptera musculus). Взрослые особи достигают длины от 22,8 до 30,5 метра и массы до 150 тонн.

Самое крупное наземное животное — африканский слон

Африканский слон (Loxodonta africana) считается самым большим живущим наземным животным и крупнейшим наземным млекопитающим. Средняя высота в плечах у взрослых особей составляет 3–3,4 метра, а максимальный зарегистрированный вес — 11,5 тонны.

Самые крупные хищники суши

Среди ныне живущих наземных млекопитающих-хищников первенство принадлежит белому медведю (Ursus maritimus). Масса взрослых самцов может достигать 800 килограммов.

Самое высокое животное — жираф

Жираф (Giraffa camelopardalis) является самым высоким наземным животным: рост самцов варьируется от 4,3 до 5,7 метра.

Самая крупная рептилия — морской крокодил

Морской крокодил (Crocodylus porosus) — самая большая современная рептилия. Эти массивные хищники обитают в Юго-Восточной Азии, на восточном побережье Индии, в северной Австралии и на островах Микронезии. Взрослые самцы достигают 6 метров в длину и весят от 1000 до 1500 килограммов.

Самая крупная птица — страус

Страус (Struthio camelus) — крупнейшая из ныне живущих птиц. Взрослые самцы могут достигать высоты 2,7 метра и массы до 145 килограммов.

Самая крупная рыба — китовая акула

Китовая акула (Rhincodon typus) — крупнейшая рыба на планете. Средняя длина этих гигантов составляет около 12,2 метра, а максимальный зафиксированный экземпляр достигал 18,8 метра.

Читайте нас также:
#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Что хочет сказать ваш пёс: расшифровка самых частых движений лапами
Изображение к статье: Что делают птицы, когда идет дождь?
Изображение к статье: В каких вещах чаще всего ошибаются владельцы собак?
Изображение к статье: Как шимпанзе Сантино из Швеции доказал, что животные умеют планировать месть

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сенсорная пустота: как понять, что вашему телу не хватает прикосновений
Люблю!
Изображение к статье: Частные школы бьют тревогу: новые правила лишат педагогов зарплаты от государства
Наша Латвия
Изображение к статье: В час по чайной ложке: что такое микродозинг кофе, как пить правильно и почему
Люблю!
Изображение к статье: Никто и не подумает, что этот дедушка сосет кровь. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Правительство Литвы на месяц закрыло границу с Беларусью, есть исключения
В мире
Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика
Изображение к статье: Сенсорная пустота: как понять, что вашему телу не хватает прикосновений
Люблю!
Изображение к статье: Частные школы бьют тревогу: новые правила лишат педагогов зарплаты от государства
Наша Латвия
Изображение к статье: В час по чайной ложке: что такое микродозинг кофе, как пить правильно и почему
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео