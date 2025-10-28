Когда речь заходит о впечатляющих размерах, в животном мире действительно есть гиганты. Однако, чтобы назвать самое большое животное на Земле, необходимо уточнить, о каком именно типе идет речь — морском, наземном или летающем.

Самое большое животное в мире — синий кит

Крупнейшим существом на планете является синий кит (Balaenoptera musculus). Взрослые особи достигают длины от 22,8 до 30,5 метра и массы до 150 тонн.

Самое крупное наземное животное — африканский слон

Африканский слон (Loxodonta africana) считается самым большим живущим наземным животным и крупнейшим наземным млекопитающим. Средняя высота в плечах у взрослых особей составляет 3–3,4 метра, а максимальный зарегистрированный вес — 11,5 тонны.

Самые крупные хищники суши

Среди ныне живущих наземных млекопитающих-хищников первенство принадлежит белому медведю (Ursus maritimus). Масса взрослых самцов может достигать 800 килограммов.

Самое высокое животное — жираф

Жираф (Giraffa camelopardalis) является самым высоким наземным животным: рост самцов варьируется от 4,3 до 5,7 метра.

Самая крупная рептилия — морской крокодил

Морской крокодил (Crocodylus porosus) — самая большая современная рептилия. Эти массивные хищники обитают в Юго-Восточной Азии, на восточном побережье Индии, в северной Австралии и на островах Микронезии. Взрослые самцы достигают 6 метров в длину и весят от 1000 до 1500 килограммов.

Самая крупная птица — страус

Страус (Struthio camelus) — крупнейшая из ныне живущих птиц. Взрослые самцы могут достигать высоты 2,7 метра и массы до 145 килограммов.

Самая крупная рыба — китовая акула

Китовая акула (Rhincodon typus) — крупнейшая рыба на планете. Средняя длина этих гигантов составляет около 12,2 метра, а максимальный зафиксированный экземпляр достигал 18,8 метра.