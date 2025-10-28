Baltijas balss logotype
В каких вещах чаще всего ошибаются владельцы собак?

В мире животных
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В каких вещах чаще всего ошибаются владельцы собак?

Британский ветврач Бен озвучил 5 недопустимых вещей в обращении с собакой.

Гулять без поводка по дороге

По словам Бена, даже послушного пса нельзя отпускать на прогулку без поводка, тем более, если рядом расположена дорога, поскольку питомец может оказаться под колесами автомобиля.

Разрешать грызть кости

Во-первых, осколки костей нередко застревают в толстой кишке животного. Во-вторых, собаки часто ломают зубы о кости. В некоторых случаях это приводит к абсцессу корня зуба, и его приходится удалять.

Бросать в автомобиле в одиночестве

Нельзя оставлять животное в машине, тем более в жару. Если на день запланировано много дел, любимцу лучше побыть дома.

Угощать сырым мясом

Такие угощения могут представлять угрозу не только для питомца. Если животное, съев сырое мясо, начнет лизать хозяина, оно может перенести на него сальмонеллу, кишечную палочку и прочие неприятные бактерии.

Перекармливать

Многие хозяева из любви к питомцам начинают перекармливать их. Однако лишний вес представляет серьезную опасность для здоровья собаки.

#собаки #полезно знать
Видео