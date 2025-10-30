Исследование специалистов из Университета Акита, опубликованное в Clinical Orthopaedic Surgery, показало, что принятие защитной позы — лёжа лицом вниз — при встрече с медведем может предотвратить тяжёлые травмы.

Учёные опросили 70 человек, переживших нападения медведей в 2023 году. Чаще всего пострадавшие получали ранения лица, рук и ладоней.

Авторы работы сопоставили рассказы выживших с медицинскими данными. Из 70 опрошенных 23 человека получили множественные травмы, потребовавшие анестезии и ампутации пальцев или конечностей. В шести случаях зафиксирован паралич лицевого нерва, ещё у четырёх пострадавших — нарушения зрения.

При этом семь человек, то есть 10 % от общего числа, сумели избежать серьёзных повреждений: они при встрече с животным легли лицом вниз и закрыли голову и шею руками.