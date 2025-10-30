Во-первых, кошка может быть банально голодна. Если хозяин просыпается рано утром ради того, чтобы покормить свою любимицу, она запомнит это как удачный опыт и в последующем будет повторять столь несвоевременные запросы. Чтобы решить проблему, проверяйте, хватает ли пищи питомцу в течение дня.

Во-вторых, кошка может попросту не быть приучена к распорядку дня, так как в целом у нее в жизни, согласитесь, гораздо меньше дел, чем у вас. Ей не нужно ходить на работу, успевать делать домашние дела и т. д. При этом кошка ценит предсказуемость. Так что, если вы ее приучите питаться в удобное для вас время, спонтанные утренние побудки прекратятся.

Наконец, в-третьих, что отчасти вытекает из предыдущего пункта, кошке может не хватать дневных игр и других активностей. Обеспечьте ей равномерную трату энергии за счет таких занятий, и она, скорее всего, подстроится под ваш график сна.