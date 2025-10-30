Исследование гвинейских павианов в Сенегале показало, что эти приматы распределяют мясо в соответствии с прочностью социальных связей. Ближайшие партнёры получают пищу мирно и спокойно, а при взаимодействии с менее близкими особями чаще происходят потасовки и кражи.

Павианы живут в многоуровневой социальной структуре: самые крепкие связи формируются внутри «единиц» — групп, состоящих из одного самца, нескольких самок и их потомства. Несколько единиц образуют «партию», а партии объединяются в «банду». С увеличением социальной дистанции доля мирного обмена мясом снижается, уступая место конфликтам.

В наблюдениях учёных обмен происходил пассивно: один павиан начинал есть, а затем другой — близкий член той же группы — без сопротивления забирал часть пищи. Такая терпимость способствует плавному перераспределению ограниченных ресурсов и напоминает, как у древних людей пища сначала делилась внутри семьи, а уже потом — с соседями.

Открытие подчёркивает значение социальных связей для выживания и внутренней «экономики» животных сообществ, а также демонстрирует их сходство с человеческими принципами обмена и взаимопомощи.