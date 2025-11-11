47-летний Д. Оуэн вместе со своим 15-летним сыном решили покататься на зиплайне недалеко от города Луангпхабанг. Когда они пролетали мимо деревьев, на них внезапно напали Vespa mandarinia — крупнейшие шершни на планете.

Насекомые ужалили мужчин более сотни раз. Пострадавших срочно доставили в больницу. По словам доктора Ф. Пхакана, их тела были покрыты множеством красноватых пятен. За 20 лет работы в медучреждении врачу неоднократно приходилось спасать людей после укусов шершней, однако смертельный случай он увидел впервые в этом году.

Как уточняется, Д. Оуэн умер накануне собственного дня рождения.

Vespa mandarinia — азиатские шершни длиной до 5 см с размахом крыльев более 7,5 см и жалом около 6 мм. Их отличают широкие виски и крупная голова. Они обитают в подземных гнёздах и питаются преимущественно медоносными пчёлами. Однако эти хищные насекомые могут нападать и на людей: их яд значительно токсичнее пчелиного, а ужалить они способны многократно.