Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Азиатские шершни убили отца и сына во время прогулки на зиплайне 0 385

В мире животных
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Азиатские шершни убили отца и сына во время прогулки на зиплайне

В Лаосе азиатские шершни ужалили двух американцев, сообщает The Times.

47-летний Д. Оуэн вместе со своим 15-летним сыном решили покататься на зиплайне недалеко от города Луангпхабанг. Когда они пролетали мимо деревьев, на них внезапно напали Vespa mandarinia — крупнейшие шершни на планете.

Насекомые ужалили мужчин более сотни раз. Пострадавших срочно доставили в больницу. По словам доктора Ф. Пхакана, их тела были покрыты множеством красноватых пятен. За 20 лет работы в медучреждении врачу неоднократно приходилось спасать людей после укусов шершней, однако смертельный случай он увидел впервые в этом году.

Как уточняется, Д. Оуэн умер накануне собственного дня рождения.

Vespa mandarinia — азиатские шершни длиной до 5 см с размахом крыльев более 7,5 см и жалом около 6 мм. Их отличают широкие виски и крупная голова. Они обитают в подземных гнёздах и питаются преимущественно медоносными пчёлами. Однако эти хищные насекомые могут нападать и на людей: их яд значительно токсичнее пчелиного, а ужалить они способны многократно.

Читайте нас также:
#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Способны ли аллигаторы восстанавливать свои хвосты?
Изображение к статье: Почему некоторые кролики передвигаются на передних лапах
Изображение к статье: Собаки с высоким уровнем интеллекта способны воспринимать окружающий мир подобно людям
Изображение к статье: Ветврачи Великобритании против массового усыпления собак породы американский булли XL

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео