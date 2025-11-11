Не кормите кошку со стола. Ей нужно сбалансированное питание, а «человеческая» еда способна вызвать у неё расстройство пищеварения и даже более серьёзные проблемы со здоровьем. Выбирайте для кормления специализированные корма высокого качества (самый простой вариант для хозяина животного) или натуральное питание (этот вариант требует от владельца специальных знаний — проконсультируйтесь со специалистом). Ни в коем случае не удаляйте когти у кошек. Это калечащая операция, которая может привести к серьёзным последствиям, таким как хроническая боль, изменение походки и даже поведенческие проблемы. Достаточно периодически подстригать кончики когтей, и лучше приучать к этому вашу кошку сразу после ее появления в доме. Избегайте попадания воды в уши кошки. Слуховая система у кошек устроена очень сложно, и попадание воды может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Многие специалисты считают, что кошек вообще не следует мыть, так как водные процедуры вызывают у них сильный стресс. Вместо этого можно использовать специальные щётки и сухие шампуни для ухода за шерстью. Объясните детям, как правильно обращаться с кошкой. Не позволяйте детям грубо обращаться с питомцем. Это важно как для безопасности ребёнка, так и для благополучия кошки.