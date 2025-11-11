Baltijas balss logotype
Почему собака лает на свое отражение в зеркале и что делать в таком случае?

В мире животных
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему собака лает на свое отражение в зеркале и что делать в таком случае?

Если пес лает на зеркало и оглядывается, это вовсе не означает, что он узнает себя. Кинолог В. Голубев сообщил в интервью, что собаки распознают себя и соплеменников посредством нюха, а не зрения.

Как заметил специалист, поведение четвероногих перед зеркалом может отличаться, но, как правило, после обнюхивания животные утрачивают интерес к отражению, не почувствовав запаха.

Однако Голубев не исключает того, что зеркало способно заинтересовать питомца. Тем, чей пес постоянно лает на собственное отражение, он порекомендовал отвлечь его угощением или игрой, успокоить.

Надо понять, достаточно ли любимцу физических и умственных нагрузок, и понаблюдать за его поведением с другими животными, поскольку лай на зеркало может быть обусловлен агрессией к соплеменникам. В этом случае кинолог призвал воспитывать и социализировать пса. Владелец должен выяснить, по какой причине другие животные вызывают у любимца раздражение и страх, и решать эту проблему.

#собаки #полезно знать
