Фиона, овца, ставшая символом одиночества в Британии, оказалась на удаленном скалистом пляже у залива Кромарти-Ферт в Шотландии после того, как отбилась от стада. Она провела в полном уединении как минимум два года, обрастая шерстью и пытаясь позвать на помощь. Несмотря на то что ее несколько раз замечали, только сейчас удалось вытащить животное со скал. Зоозащитники отказались помочь, и группу местных фермеров, возглавляемую журналисткой, пришлось спасать Фиону самостоятельно.

Бежала к людям

Шум подняла местная жительница Джиллиан Тернер, которая впервые заметила овцу два года назад во время каякинга вдоль побережья Сазерленда. Тогда, по ее словам, она искренне надеялась, что животное сможет добраться до дома самостоятельно. Однако недавно, решив повторить маршрут, Тернер с ужасом обнаружила овцу на том же месте — на узкой каменистой полосе у подножия скал. Единственным отличием стало то, что за это время овца покрылась огромным количеством свалявшейся грязной шерсти, свисающей до земли.

В обе встречи, как вспоминает Тернер, овца, увидев группу на каяках, начинала звать людей. Она бежала вдоль пляжа, следуя за ними и «окликая» их, перепрыгивая с камня на камень, пока могла. Затем, «с видом побежденной», возвращалась назад.

«Бедная овца была предоставлена самой себе как минимум два года. Для стадного животного это настоящая пытка, и она, казалось, отчаянно пыталась связаться с нами в тех двух случаях, когда мы проходили мимо», — рассказала Джиллиан.

Помощь откуда не ждали

Это было душераздирающее зрелище, добавила она, когда британцы повторно встретили одинокое животное и всё поняли. После этого женщина попыталась организовать помощь, обращалась в различные зоозащитные организации и к команде спасателей, но безуспешно. Все относились к ситуации с сочувствием, но спасатели не могли действовать без сигнала от экстренной службы, например, от полиции. Шотландское общество по предотвращению жестокого обращения с животными уже знало о овечке, но посчитало, что ей ничего не угрожает, поэтому и спасать не стали.

В итоге спасательную операцию организовала ведущая программы шотландского телевидения, посвященной проблемам сельской местности. Кэмми Уилсон увидела сообщение в СМИ о бедной одинокой овечке, собрала команду из местных фермеров, и они прибыли к скалам со специальным оборудованием для подъема. Пятеро мужчин с тяжелым снаряжением смогли вызволить Фиону из ее «тюрьмы» по невероятно крутому склону.

По словам спасителей, овца была в очень плохом состоянии. Теперь ее отправят в фермерский парк, где приведут в порядок и обеспечат должный уход.