Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Козы предпочитают общение с счастливыми людьми 0 105

В мире животных
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Козы предпочитают общение с счастливыми людьми

Группа исследователей из Лондонского университета королевы Марии, совместно с учеными из Мюнхенского технического университета и Университета Сан-Паулу, провела эксперимент с двадцатью обычными козами, показывая им фотографии людей с счастливыми и сердитыми выражениями лиц. В результате выяснили, что козы охотнее смотрят на, приближаются к и тыкаются мордой именно в счастливые лица.

 

Особенно заметное предпочтение к счастливым лицам проявлялось у коз, когда фотографии располагались справа от них. Исследователи предполагают, что это связано с тем, что в таком случае зрительная информация в основном поступала в левое полушарие, отвечающее за восприятие эмоций. Результаты данного исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Зоологи, а также, безусловно, владельцы коз, уже знали о способности этих животных считывать человеческий язык тела. Однако то, что козы способны различать выражения лиц, даже когда перед ними находятся не настоящие живые лица, а черно-белые статичные фотографии, стало неожиданным открытием.

Возможно, мы недооценим возможности животных в восприятии наших эмоций, особенно когда речь идет не о кошках и собаках, а о домашнем скоте, который традиционно считается менее восприимчивым к человеческим чувствам.



Читайте нас также:
#животные #наука #эмоции #общение #поведение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Способны ли аллигаторы восстанавливать свои хвосты?
Изображение к статье: Почему некоторые кролики передвигаются на передних лапах
Изображение к статье: Собаки с высоким уровнем интеллекта способны воспринимать окружающий мир подобно людям
Изображение к статье: Ветврачи Великобритании против массового усыпления собак породы американский булли XL

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео