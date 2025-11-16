Группа исследователей из Лондонского университета королевы Марии, совместно с учеными из Мюнхенского технического университета и Университета Сан-Паулу, провела эксперимент с двадцатью обычными козами, показывая им фотографии людей с счастливыми и сердитыми выражениями лиц. В результате выяснили, что козы охотнее смотрят на, приближаются к и тыкаются мордой именно в счастливые лица.

Особенно заметное предпочтение к счастливым лицам проявлялось у коз, когда фотографии располагались справа от них. Исследователи предполагают, что это связано с тем, что в таком случае зрительная информация в основном поступала в левое полушарие, отвечающее за восприятие эмоций. Результаты данного исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Зоологи, а также, безусловно, владельцы коз, уже знали о способности этих животных считывать человеческий язык тела. Однако то, что козы способны различать выражения лиц, даже когда перед ними находятся не настоящие живые лица, а черно-белые статичные фотографии, стало неожиданным открытием.

Возможно, мы недооценим возможности животных в восприятии наших эмоций, особенно когда речь идет не о кошках и собаках, а о домашнем скоте, который традиционно считается менее восприимчивым к человеческим чувствам.





