Какой возраст у собак является самым сложным

В мире животных
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какой возраст у собак является самым сложным

Сложный возраст – это период, когда подростки начинают игнорировать родителей, когда их приходится многократно просить об одном и том же, и когда они, кажется, намеренно делают всё наоборот. Оказывается, такой непростой этап проходит не только у людей, но и у собак.

 

Исследователи из Ноттингемского университета и Университета Ньюкасла провели эксперимент с несколькими десятками молодых лабрадоров, золотых ретриверов и их помесей: тренеры и посторонние люди давали команды «сидеть», и собаки либо сразу подчинялись, либо отказывались выполнять команды, требуя повторных указаний. (Эти породы обычно используются для обучения собак-поводырей, поэтому они должны слушаться не только своих тренеров, но и будущих владельцев.)

Поведение собак анализировалось в возрасте пяти и восьми месяцев. В пять месяцев собаки слушались как хозяев, так и незнакомцев, однако к восьми месяцам возникали проблемы: они начинали игнорировать команды тренера, но с готовностью подчинялись посторонним. Восемь месяцев соответствуют подростковому возрасту, и в статье в журнале Biology Letters отмечается, что чем хуже были отношения собак-подростков с хозяином-тренером, тем охотнее они подчинялись незнакомцам. Это напоминает поведение подростков-людей, которые, чем хуже у них отношения с родителями, тем активнее ищут авторитеты вне семьи.

Авторы исследования также опросили 285 владельцев собак и тренеров, работающих с лабрадорами, золотистыми ретриверами и немецкими овчарками, о том, как меняется психология молодых собак. Действительно, в восемь месяцев, по словам собаководов, у псов начинался сложный возраст: если с пяти до восьми месяцев они хорошо обучались и быстро выполняли команды, то в восемь месяцев процесс обучения значительно усложнялся, и собаки переставали выполнять даже те команды, которые ранее усвоили хорошо.

Сложности взросления обычно связывают с гормонами (хотя мнения на этот счет различаются) и изменениями в развивающемся мозге. Очевидно, что гормоны и перестройка мозга касаются не только людей, но и собак, и было бы интересно узнать, у каких еще млекопитающих в юности наблюдается подобный сложный возраст.

Читайте нас также:
#исследования #домашние животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

