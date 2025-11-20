Человек — это лишь один из видов животных, но он весьма необычен. В нем сочетаются противоречивые качества: мы готовимся к полетам на Марс, но по-прежнему, как и тысячи лет назад, боимся темноты. Как такое возможно?

Суть в том, что эволюционный процесс нашего вида, который должен закрепить все новое и интересное на генетическом уровне, не успевает за «паровозом» прогресса. Если представить историю человечества как условный календарный год, то окажется, что земледелие мы начали развивать 31 декабря около 9 утра. Инстинктивные программы не успели адаптироваться. С точки зрения инстинктов мы по-прежнему остаемся охотниками и собирателями. Ментально мы напоминаем Маугли, который еще не нашел «железный зуб» и не украл в деревне «красный цветок». А где-то рядом бродит саблезубый Шер-Хан.

В новых условиях старые инстинкты часто подсказывают неверные решения. Сочный и жирный пончик в сахарной пудре — это вредно, но нам кажется, что если не съесть его сейчас, то завтра будет поздно. Завтра может и не наступить, мир слишком опасен. Вред от пончика проявится через много лет, а нашим инстинктам неведомо, что мы вообще сможем прожить так долго.

Охотничий азарт мы испытываем, сидя на диване — через компьютерные игры и просмотр спортивных событий. Тягу к собирательству можно удовлетворить шопингом: нет ничего более естественного для двуногого примата, чем бродить по торговому центру и выбирать с полок все, что привлекает. Пещерные программы в нашем сознании заставляют нас инстинктивно бояться всего нового. Привычное не требует формирования новых нейронных связей в коре головного мозга, что, в свою очередь, снижает потребление энергии мозгом.

Таким образом, мы — единственный вид животных, для которого советы «быть верным себе» и «слушать свое сердце» — если под этим подразумевать следование инстинктам — не приносят ничего хорошего. К счастью, мы так и не поступаем. Помимо набора старых программ, у нас есть эволюционно молодые компоненты личности, более гибкие и адаптивные. Мы называем их «рациональным мышлением», «волей», «осознанностью», «ответственностью», «стремлением к личностному росту» и так далее. В процессе нашей эволюции они формировались в взаимодействии с другими людьми, то есть в обществе. Именно поэтому, если мы хотим укрепить в себе эти качества и помочь им одержать верх над ненадежными инстинктами, нам естественно делать это в процессе общения с другим человеком. А еще лучше, если этот человек понимает, что происходит с нами. Тогда он сможет по-настоящему помочь нам помочь самим себе. Все в наших руках, если действительно этого захотеть.