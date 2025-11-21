Кошки бывают разнообразными: одни из них совершенно спокойные, а другие, как принято говорить, с проблемами в поведении — агрессивные, чрезмерно тревожные, пугающиеся от любого звука или капризные.

Учёные из Университета Линкольна провели исследование, в котором сравнили психологические профили более 3000 владельцев кошек с психологическими характеристиками их питомцев. Результаты показали, что поведение кошек во многом отражает личностные черты их хозяев: если владелец страдает от невротичности, то и его кот, как правило, будет проявлять агрессию, замкнутость, тревожность и общую эмоциональную нестабильность.

Наоборот, если человек ведёт себя спокойно и осознанно, то у его кошки негативные черты будут менее выражены. В статье, опубликованной в PLoS ONE, авторы утверждают, что личность хозяина оказывает влияние на поведение животного, подобно тому, как психологические особенности родителей сказываются на детях.

Таким образом, если вы хотите, чтобы ваш кот стал менее нервным и более дружелюбным, возможно, стоит начать с работы над собой.