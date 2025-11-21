Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У невротичных владельцев обитают невротичные коты - исследование 0 168

В мире животных
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: У невротичных владельцев обитают невротичные коты - исследование

Кошки бывают разнообразными: одни из них совершенно спокойные, а другие, как принято говорить, с проблемами в поведении — агрессивные, чрезмерно тревожные, пугающиеся от любого звука или капризные.

 

Учёные из Университета Линкольна провели исследование, в котором сравнили психологические профили более 3000 владельцев кошек с психологическими характеристиками их питомцев. Результаты показали, что поведение кошек во многом отражает личностные черты их хозяев: если владелец страдает от невротичности, то и его кот, как правило, будет проявлять агрессию, замкнутость, тревожность и общую эмоциональную нестабильность.

Наоборот, если человек ведёт себя спокойно и осознанно, то у его кошки негативные черты будут менее выражены. В статье, опубликованной в PLoS ONE, авторы утверждают, что личность хозяина оказывает влияние на поведение животного, подобно тому, как психологические особенности родителей сказываются на детях.

Таким образом, если вы хотите, чтобы ваш кот стал менее нервным и более дружелюбным, возможно, стоит начать с работы над собой.

Читайте нас также:
#животные #кошки #характер #поведение #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Способны ли аллигаторы восстанавливать свои хвосты?
Изображение к статье: Почему некоторые кролики передвигаются на передних лапах
Изображение к статье: Собаки с высоким уровнем интеллекта способны воспринимать окружающий мир подобно людям
Изображение к статье: Ветврачи Великобритании против массового усыпления собак породы американский булли XL

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео