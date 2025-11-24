Растения из семейства Баланофоровых представляют собой необычные организмы. Они напоминают либо клубни, либо грибы: чешуйчатые соцветия на мясистых стеблях с крошечными листьями, окрашенные в красный, пурпурный, коричневый или желтый цвета.

Дело в том, что Баланофоровые являются паразитами, которые обитают на корнях различных растений. У них отсутствует хлорофилл, что делает их зелеными совершенно ненужными, и почти все их органы значительно редуцированы. Тем не менее, размножение требует наличия цветков, а для этого необходимы опылители.

У одного из представителей Баланофоровых, Scybalium fungiforme (чьё видовое название, fungiforme, переводится как «грибообразный»), цветы защищены прицветниками или кроющими листьями. Чтобы опылитель мог добраться до цветка, ему необходимо отодвинуть или сломать прицветник. Однако у S. fungiforme прицветник плотно прилегает к цветам. В 90-е годы возникло предположение, что опылителями S. fungiforme могут быть опоссумы — сумчатые млекопитающие, распространенные в Южной, Центральной и Северной Америках. Их большой палец на задних лапах противопоставлен остальным, что позволяет опоссумам легко вскрывать цветы.

Подтвердить эту гипотезу удалось лишь недавно — с использованием видеокамер, установленных рядом с цветущими S. fungiforme.

В недавней статье в журнале Ecology описывается содержание видеозаписей (которые прилагаются к публикации), на которых опоссумы отламывают кроющий лист и пьют нектар, одновременно перенося пыльцу между цветками. После того как цветок был открыт, к нему присоединяются и другие опылители, такие как пчёлы, осы и даже колибри, однако основная роль в опылении по-прежнему принадлежит опоссумам.





