Существует множество зарегистрированных случаев, когда дельфины нападали на людей, кусали их, наносили удары клювом или даже пытались удержать под водой. Пострадавшие получали серьезные травмы и нуждались в госпитализации. Известен один случай, когда человек погиб, однако жертва находилась в состоянии алкогольного опьянения и вела себя неадекватно.

Причины таких нападений остаются неясными, но они никогда не связаны с попытками съесть человека. Скорее всего, это проявление их игривого поведения.

Дельфины любят играть с плавающими предметами и с животными, которые менее подвижны, такими как тюлени и морские черепахи. Иногда люди становятся для них игрушками. Дельфины не осознают, насколько опасны их действия для человека.