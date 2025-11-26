Baltijas balss logotype
Могут ли животные впадать в спячку в любое время?

В мире животных
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Могут ли животные впадать в спячку в любое время?

Большинство животных, особенно те, кто впадает в длительную спячку, должны подготовиться к этому процессу — этот период подготовки называется фотопериодизмом.

 

Млекопитающие ощущают приближение времени сна благодаря изменениям температуры. Для теплокровных животных сигналом служит наступление холодов, тогда как для обитателей пустынь и тропиков — резкое повышение температуры и отсутствие дождей. В такие моменты животные начинают активно набирать вес и запасаться пищей, а также ищут и подготавливают укрытие для спячки. Лишь летучие мыши могут позволить себе неожиданно уснуть и впасть в «экстренную» короткую спячку.

Стоит отметить, что многие животные периодически пробуждаются во время спячки, например, чтобы восполнить запасы необходимых веществ в организме — поесть и попить воды. Кроме того, в процессе спячки звери продолжают следить за своим состоянием. Если в их укрытии меняется температура, становится слишком влажно или сухо, они могут проснуться и начать искать новое место для своего сезонного «отдыха».

Единственным существом, которое может не пробуждаться во время спячки (если его, конечно, не разбудить), является бурый медведь.

#животные #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео