Большинство животных, особенно те, кто впадает в длительную спячку, должны подготовиться к этому процессу — этот период подготовки называется фотопериодизмом.

Млекопитающие ощущают приближение времени сна благодаря изменениям температуры. Для теплокровных животных сигналом служит наступление холодов, тогда как для обитателей пустынь и тропиков — резкое повышение температуры и отсутствие дождей. В такие моменты животные начинают активно набирать вес и запасаться пищей, а также ищут и подготавливают укрытие для спячки. Лишь летучие мыши могут позволить себе неожиданно уснуть и впасть в «экстренную» короткую спячку.

Стоит отметить, что многие животные периодически пробуждаются во время спячки, например, чтобы восполнить запасы необходимых веществ в организме — поесть и попить воды. Кроме того, в процессе спячки звери продолжают следить за своим состоянием. Если в их укрытии меняется температура, становится слишком влажно или сухо, они могут проснуться и начать искать новое место для своего сезонного «отдыха».

Единственным существом, которое может не пробуждаться во время спячки (если его, конечно, не разбудить), является бурый медведь.