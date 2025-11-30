Совы — удивительные создания с множеством уникальных адаптаций. Например, они способны поворачивать голову на 270 градусов. Их вогнутые лицевые диски служат параболическими отражателями звука, усиливая слух и позволяя улавливать слабые шорохи на большом расстоянии.

Уши сов расположены по бокам головы, позади глаз, и обычно скрыты перьями лицевого диска. У некоторых видов уши закрыты клапаном — операкулумом. «Ушные пучки», заметные у некоторых сов, на самом деле представляют собой декоративные перья, а не уши.

Глаза сов очень большие, сопоставимые по размеру с мозгом, и имеют трубчатую форму, а не шаровидную. Они закреплены склеральными кольцами, обеспечивающими стабильность и высокую светочувствительность, а также бинокулярность и восприятие глубины. При этом диапазон движений глаз у сов минимален — менее 1,5 градуса.

Интересно, что из-за особенностей строения черепа можно заглянуть через уши совы внутрь головы и увидеть её глаза — их вытянутую трубчатую структуру. Это зрелище кажется необычным и даже немного жутким.