Доля лакомств не должна превышать 10–15% от суточной калорийности кошки. Об этом сообщила кандидат биологических наук Мария Яцышина.

«Часто владельцы не обращают должного внимания на лакомства. Им кажется, что если кормить промышленным кормом, то все в порядке. А если дать кусочек сыра или сырое яйцо, то это не страшно», – делится мнением эксперт.

Специалист отметила, что для кошки среднего размера (весом около 4 кг) требуется 160–170 килокалорий в день. «Например, 10 граммов сыра содержат 40 килокалорий. Таким образом, если мы даем кошке порцию корма и добавляем маленький кусочек сыра, то она получает ¼ дополнительных калорий», – разъяснила биолог.

Мария Яцышина подчеркивает: если владелец хочет порадовать свою кошку, следует использовать специальные лакомства. «Не давайте то, что едите сами. Лакомства должны составлять 10–15% от суточной калорийности. Если вы даете больше, то нужно уменьшить количество основного корма», – уточнила эксперт.

В противном случае кошка может столкнуться с риском ожирения.