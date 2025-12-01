Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какие угощения можно предложить кошке 0 277

В мире животных
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какие угощения можно предложить кошке

Доля лакомств не должна превышать 10–15% от суточной калорийности кошки. Об этом сообщила кандидат биологических наук Мария Яцышина.

 

«Часто владельцы не обращают должного внимания на лакомства. Им кажется, что если кормить промышленным кормом, то все в порядке. А если дать кусочек сыра или сырое яйцо, то это не страшно», – делится мнением эксперт.

Специалист отметила, что для кошки среднего размера (весом около 4 кг) требуется 160–170 килокалорий в день. «Например, 10 граммов сыра содержат 40 килокалорий. Таким образом, если мы даем кошке порцию корма и добавляем маленький кусочек сыра, то она получает ¼ дополнительных калорий», – разъяснила биолог.

Мария Яцышина подчеркивает: если владелец хочет порадовать свою кошку, следует использовать специальные лакомства. «Не давайте то, что едите сами. Лакомства должны составлять 10–15% от суточной калорийности. Если вы даете больше, то нужно уменьшить количество основного корма», – уточнила эксперт.

В противном случае кошка может столкнуться с риском ожирения.

Читайте нас также:
#домашние животные #кошки #питание #биология #ожирение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Южной Корее угрожают выпустить 2 миллиона собак на улицы Сеула
Изображение к статье: Опасные и токсичные продукты для кошек
Изображение к статье: За последние пять лет численность горилл на планете удвоилась, но этого недостаточно
Изображение к статье: И этот милый питомец может весьма больно тяпнуть. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Распродажа китов спровоцировала крах BTC и ETH: почему инвесторы обращаются к BZ Hash для получения стабильной прибыли?
Бизнес
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Чашечка здоровья: топ-5 полезных добавок к чаю
Люблю!
Изображение к статье: Королевский кризис: семья опасается за психическое состояние принца Эндрю после лишения титулов
Lifenews
Изображение к статье: Сейчас не лучшее время для политических перипетий - директор Центра передового опыта НАТО
Политика
Изображение к статье: Очереди слишком велики: правительство готовит помощь Восточной и Детской больницам
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Распродажа китов спровоцировала крах BTC и ETH: почему инвесторы обращаются к BZ Hash для получения стабильной прибыли?
Бизнес
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Чашечка здоровья: топ-5 полезных добавок к чаю
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео