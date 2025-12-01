Baltijas balss logotype
В Южной Корее угрожают выпустить 2 миллиона собак на улицы Сеула 0 212

В мире животных
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Южной Корее угрожают выпустить 2 миллиона собак на улицы Сеула

Около 200 южнокорейских производителей собачьего мяса провели протест у президентского офиса в Сеуле. Они требуют от властей отказаться от плана по запрету многовековой традиции — употребления мяса собак в пищу. Фермеры утверждают, что политики не имеют права уничтожать этот сектор или определять, какое мясо могут потреблять граждане, и пригрозили выпустить на улицы города 2 миллиона собак.

 

Как сообщает South China Morning Post, несколько десятков фермеров попытались проехать к администрации президента на грузовиках, в которых находились клетки с собаками, накрытые одеялами. Однако полиция не допустила этого, что привело к беспорядкам.

Ранее правительство объявило о намерении в течение года принять новый «Особый закон о запрете употребления мяса собак». Производители, переработчики и дистрибьюторы, а также владельцы ресторанов, где это мясо присутствует в меню, будут обязаны ликвидировать или переориентировать свой бизнес к 2027 году. Им обещана поддержка и финансовые компенсации. Тем не менее, производители сочли эти меры недостаточными, заявив, что их лишают средств к существованию, а страну — ее культурного облика. «Мы не можем согласиться с тем, что это варварство», — отметил лидер отраслевой группы Джу Ён Бон. Он также добавил, что в случае принятия закона миллионы собак окажутся на улицах страны.

Как подчеркивает издание, в настоящее время более 6 миллионов южнокорейских семей содержат собак в качестве домашних животных. Согласно опросам, почти две трети населения страны выступают против употребления мяса собак, и лишь 8% заявили, что ели этот вид мяса в прошлом году (по сравнению с 27% в 2015 году).

Читайте нас также:
#культура #Южная Корея #запрет #фермеры
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
