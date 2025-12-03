Baltijas balss logotype
В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз

В мире животных
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз

Кошки обычно рожают сезонно, с апреля по октябрь, однако это не исключает возможности появления потомства в другие месяцы. В этот период, тем не менее, наблюдается наибольшее количество новорожденных пушистиков. Интересно, сколько котят может принести одна кошка?

 

Беременность здоровой кошки продолжается около 63-65 дней, и новый цикл течки может начаться всего через четыре недели после родов. Здоровая самка способна приносить до трех пометов в год, причем в каждом из них может быть до 12 котят!

Учитывая высокую плодовитость, одна кошка может оставить до 20 000 потомков за пять лет. Конечно, одна кошка не сможет родить такое количество котят, но если учесть, что примерно половина из каждого помета — самки, а кошка может начать размножение уже в 7 месяцев, то получается впечатляющая цифра.

Средний размер помета колеблется от четырех до восьми котят, хотя это число может варьироваться.

Тем не менее, есть нюанс. Если кошка впервые становится матерью, то у нее обычно появляется всего два-три котенка. С каждым новым беременным циклом количество котят может увеличиваться. Также размер помета зависит от породы вашей кошки. У некоторых чистокровных пород, например, британских короткошерстных, в среднем рождается всего четыре котенка в помете. В то же время сиамские кошки и подобные им породы, такие как балийские и тонкинские, могут родить до 12 котят за раз.

Интересно, что котята достигают половой зрелости уже в возрасте от пяти до девяти месяцев. Это означает, что как только у детеныша начнется первая течка, он может стать матерью!

Можно ли предсказать, сколько котят будет у вашей кошки?

Узнать о том, что ваша кошка ждет котят — это всегда радостное событие! Вероятно, вам интересно, сколько именно крошечных комочков появится на свет. К сожалению, точно определить это число не так просто.

Ветеринары могут аккуратно прощупать живот кошки, чтобы оценить количество котят, но точный ответ будет затруднительным. УЗИ не даст четкого ответа, оно лишь подтвердит факт беременности, а вот рентген может показать точное количество котят. Однако кости животных становятся видимыми на рентгеновском снимке только на 54-й день беременности, поэтому до этого момента ветеринар сможет предоставить лишь приблизительную оценку.

#животные #кошки #беременность
