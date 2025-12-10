Львы славятся своей социальной структурой, однако их общественная жизнь продолжает вызывать множество вопросов. Известно, что львы объединяются в прайды, состоящие из нескольких взрослых самок с детёнышами и одного самца, который охотится, защищает свою территорию и заботится о потомстве. Важно отметить, что в прайде может находиться несколько самцов — два, три или даже четыре. Дружба между самками объяснима, так как они связаны родством, тогда как дружеские отношения между самцами вызывают большее недоумение. Более того, самцы иногда образуют пары, а у азиатских львов наблюдаются мини-группы из трёх-четырёх самцов. Самцы конкурируют за самок, и возникает вопрос: что же заставляет их дружить с конкурентами?

Исследователи из Университета Миннесоты совместно с коллегами из Индии долгое время наблюдали за мужскими группами азиатских львов в Гирском заповеднике. Они не только следили за поведением львов, но и сопоставляли его с их генетическим профилем. Логично было бы предположить, что львы-самцы, как и самки, предпочитают общаться с родственниками. Это действительно так, но только в тех группах, где присутствуют три-четыре самца — обычно они действительно являются братьями или кузенами. Однако среди пар самцов в 70% случаев львы не имели родственных связей.

Двум львам проще охотиться и защищать свою территорию, чем одному, а группе из трёх-четырёх самцов это удаётся ещё легче. С другой стороны, в львиных группах всегда существует иерархия, и главный самец получает больше пищи, чем его соплеменники. В брачный период, когда встречаются прайды самцов и самок, у главного самца больше шансов оставить потомство. Остальные члены группы могут смириться с таким положением дел, если они все являются родственниками: пусть кто-то и не получил дополнительного куска мяса или шанса на потомство, зато гены будут переданы через их родича.

Если же самцы не имеют родственных связей, им выгоднее объединяться по двое: хотя они и конкуренты, охотиться и защищать самок вдвоём проще, чем в одиночку. (При этом среди пар самцов также встречаются родственные связи — например, отец может дружить с сыном.)

Таким образом, когда львы-самцы формируют товарищества, они оценивают, насколько им будет легче выживать по сравнению с уровнем конкуренции за возможность размножения. В то же время авторы исследования отмечают, что при отражении атак чужаков львы-родственники помогают друг другу не больше и не меньше, чем львы, не имеющие родственных связей. Родственные отношения могут значительно укрепить социальное взаимодействие между самцами, но очевидно, что социальная структура среди самцов зависит от множества факторов, которые ещё предстоит изучить.

Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.