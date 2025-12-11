Наверняка, многие из тех, кто когда-либо рассматривал скелет бронтозавра — будь то в книге или фильме — задавались вопросом, как эта рептилия могла выдерживать свой вес. Однако, помимо бронтозавра, существовали и другие гиганты: диплодок, брахиозавр, апатозавр и другие представители группы зауроподов, которые достигали почти сорока метров в длину и весили сто тонн и более (хотя среди зауроподов встречались и карликовые виды, длиной всего 5–6 метров). При этом они не были водными существами: если бы они полностью обитали в воде, та поддерживала бы их массу. На суше же вся тяжесть ложилась на их собственные кости.

Очевидно, в процессе естественного отбора у гигантских рептилий возникли определенные особенности, позволяющие им справляться с собственным весом: это и уникальная конструкция ног, и небольшая голова, и сравнительно легкие кости, пронизанные воздушными полостями. В статье, опубликованной в Ameghiniana, палеонтологи из Мичиганского университета описывают еще одну анатомическую особенность, которая способствовала тому, чтобы зауроподы стали гигантами, а именно — особое строение их позвонков.

Как известно, у динозавров (как и у млекопитающих) позвонки состоят из двух частей: нижней — тела позвонка и верхней, известной как дуга; между ними находится отверстие, через которое проходит спинной мозг. У взрослого животного дуга позвонка надежно соединена с телом, однако между ними до определенного времени сохраняется хрящевая прослойка, в которой образуются новые клетки. Время, когда обе части позвонка срастаются, варьируется в зависимости от вида: у человека это происходит в возрасте 6–7 лет, а у зауроподов дуга и тело сращивались значительно позже, когда рептилия уже достигала своей взрослой длины.

Для динозавров это могло бы стать серьезной проблемой: хрящевая прослойка ослабляет соединение, и большая нагрузка на позвоночник могла бы привести к расхождению обеих частей позвонка. Однако у зауроподов (по крайней мере, у некоторых из них) контакт между позвонковой дугой и телом был зубчатым, что предотвращало их расхождение. Причем степень зубчатости варьировалась: в скелете Spinophorosaurus nigerensis, который исследовали авторы статьи, в шейных позвонках, находящихся ближе к голове, контакт между дугой и телом был относительно простым, но чем ближе позвонок располагался к плечам, тем более неровной и изрезанной становилась поверхность соединения. Это объясняется тем, что нижние шейные позвонки испытывали большую нагрузку, чем верхние.

В будущем исследователи планируют изучить позвоночные кости других динозавров, не только зауроподов, но и хищников, включая известного тираннозавра Tyrannosaurus rex, весившего около 9 тонн, что также немало. Если у других видов удастся обнаружить аналогичное зубчатое соединение, это позволит сделать вывод о том, что данная особенность была общим «ноу-хау» для большинства крупных доисторических рептилий.