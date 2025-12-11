Для карликовых пингвинов такой возраст действительно впечатляет: в неволе они обычно живут менее 20 лет, а в дикой природе — около 10. Лаззи стал первым представителем вида, вылупившимся в этом зоопарке в 2000 году. Учреждение, содержащее крупнейшую в Северной Америке колонию голубых пингвинов, объясняет долголетие своего питомца качественным уходом.

Несмотря на возраст, Лаззи по-прежнему активно держится наравне с молодыми особями колонии в Ру-Вэлли.

Голубые пингвины достигают примерно 30 см в высоту и весят чуть более 1 кг. Возможно, их предком является вымерший Eudyptula wilsonae, чьи окаменелости возрастом около 3 млн лет были обнаружены в Австралии.