Самый старый голубой пингвин Лаззи отметил 25-летие, но остается молод душой 0 100

В мире животных
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Самый старый голубой пингвин Лаззи отметил 25-летие, но остается молод душой

Лаззи, самый пожилой голубой пингвин (Eudyptula minor) в мире, отпраздновал 25-летие в зоопарке Цинциннати (США).

Для карликовых пингвинов такой возраст действительно впечатляет: в неволе они обычно живут менее 20 лет, а в дикой природе — около 10. Лаззи стал первым представителем вида, вылупившимся в этом зоопарке в 2000 году. Учреждение, содержащее крупнейшую в Северной Америке колонию голубых пингвинов, объясняет долголетие своего питомца качественным уходом.

Несмотря на возраст, Лаззи по-прежнему активно держится наравне с молодыми особями колонии в Ру-Вэлли.

Голубые пингвины достигают примерно 30 см в высоту и весят чуть более 1 кг. Возможно, их предком является вымерший Eudyptula wilsonae, чьи окаменелости возрастом около 3 млн лет были обнаружены в Австралии.

#США #животные #зоопарк #природа #уход #долголетие #пингвины
