Группы крови были открыты только в начале XX века. Ранее, в «темные» времена, при серьезных потерях людям могли переливать кровь свиней или других животных, но чаще всего это приводило к летальному исходу. Сегодня мы знаем, что переливание крови возможно только между совместимыми группами. Так ли сильно различается кровь животных и людей?

Группа крови представляет собой антигенные характеристики эритроцитов, основанные на типах углеводов и белков в их мембранах. Если группы крови не совпадают, организм будет реагировать на такую кровь агрессивно. У человека существует несколько систем антигенов, всего их 36, но чаще всего определяют группу по системе AB0 (O I, A II, B III и AB IV) и резус-фактору (-/+). У животных имеются свои системы, которые не пересекаются с человеческими.

Например, у собак выделяют семь основных групп, каждая из которых имеет свой резус-фактор (всего у собак обнаружено около 13 групп крови). Все они являются разновидностями DEA — антигена собаки, который преобладает в их эритроцитах. В системе DEA выделяют группы: 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6 и 7. Часто представители одной породы имеют одинаковую группу; к примеру, 60% борзых обладают отрицательной DEA 1.1. Интересно, что 98% собак совместимы с DEA 4, а только 42% — с DEA 1.1. Однако ученые продолжают открывать новые группы крови у собак; недавно было установлено, что у далматинцев есть своя группа — Dal.

Что касается кошек, то у них имеются всего два антигена — А и В (они отличаются от человеческих). Универсальных донорских групп крови у кошек не существует, но подавляющее большинство (около 90%) домашних кошек имеют группу крови А, в то время как более редкие чистокровные породы часто обладают типом В. Группа АВ также иногда встречается, но крайне редко.

Группы крови лошадей также хорошо изучены. Эти животные имеют 30 различных групп, представляющих собой комбинации из 8 антигенов (A, C, D, K, P, Q, U и T, последний все еще находится в стадии исследования). У коров выделяют 11 основных групп крови (A, B, C, F, J, L, M, R, S, T и Z), при этом группа B включает более 60 различных антигенов.

Каждое животное имеет свою уникальную систему и набор антигенов, поэтому переливание крови между животными (и человеком) является рискованным. Безусловно, когда вашему питомцу требуется переливание, ему обязательно проведут тест на группу крови и подберут подходящего донора. Интересно, что, как и люди, домашние животные могут стать добровольными донорами. Обычно у собак забирают не более 22 миллилитров на килограмм веса, а у кошек — не более 15 миллилитров на килограмм.