Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Есть ли у кошек и собак группы крови, как у людей? 0 196

В мире животных
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Есть ли у кошек и собак группы крови, как у людей?

Группы крови были открыты только в начале XX века. Ранее, в «темные» времена, при серьезных потерях людям могли переливать кровь свиней или других животных, но чаще всего это приводило к летальному исходу. Сегодня мы знаем, что переливание крови возможно только между совместимыми группами. Так ли сильно различается кровь животных и людей?

 

Группа крови представляет собой антигенные характеристики эритроцитов, основанные на типах углеводов и белков в их мембранах. Если группы крови не совпадают, организм будет реагировать на такую кровь агрессивно. У человека существует несколько систем антигенов, всего их 36, но чаще всего определяют группу по системе AB0 (O I, A II, B III и AB IV) и резус-фактору (-/+). У животных имеются свои системы, которые не пересекаются с человеческими.

Например, у собак выделяют семь основных групп, каждая из которых имеет свой резус-фактор (всего у собак обнаружено около 13 групп крови). Все они являются разновидностями DEA — антигена собаки, который преобладает в их эритроцитах. В системе DEA выделяют группы: 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6 и 7. Часто представители одной породы имеют одинаковую группу; к примеру, 60% борзых обладают отрицательной DEA 1.1. Интересно, что 98% собак совместимы с DEA 4, а только 42% — с DEA 1.1. Однако ученые продолжают открывать новые группы крови у собак; недавно было установлено, что у далматинцев есть своя группа — Dal.

Что касается кошек, то у них имеются всего два антигена — А и В (они отличаются от человеческих). Универсальных донорских групп крови у кошек не существует, но подавляющее большинство (около 90%) домашних кошек имеют группу крови А, в то время как более редкие чистокровные породы часто обладают типом В. Группа АВ также иногда встречается, но крайне редко.

Группы крови лошадей также хорошо изучены. Эти животные имеют 30 различных групп, представляющих собой комбинации из 8 антигенов (A, C, D, K, P, Q, U и T, последний все еще находится в стадии исследования). У коров выделяют 11 основных групп крови (A, B, C, F, J, L, M, R, S, T и Z), при этом группа B включает более 60 различных антигенов.

Каждое животное имеет свою уникальную систему и набор антигенов, поэтому переливание крови между животными (и человеком) является рискованным. Безусловно, когда вашему питомцу требуется переливание, ему обязательно проведут тест на группу крови и подберут подходящего донора. Интересно, что, как и люди, домашние животные могут стать добровольными донорами. Обычно у собак забирают не более 22 миллилитров на килограмм веса, а у кошек — не более 15 миллилитров на килограмм.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Очаровательные пушистики: питание, привычки и интересные факты о хомяках
Изображение к статье: Одно из самых знаменитых мест Мирового океана. Иконка видео
Изображение к статье: Почему медведи любят сладкое, а коты – нет?
Изображение к статье: На память: новая тенденция — превращение кота в бриллиант!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США
В мире
1
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Наша Латвия
Изображение к статье: Иностранные войска в Украине - «законные боевые цели» - РФ
В мире
2
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео