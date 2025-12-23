Домашние коты не всегда ведут исключительно домашний образ жизни: некоторые из них выходят на улицу, особенно те, кто живет в частных домах, а некоторые вообще всю жизнь проводят на улице.

Коты питаются не только остатками пищи, оставшимися от людей; как настоящие хищники, они также охотятся. Полудиких котов на планете много, и некоторые экологи даже проводят специальные исследования, чтобы оценить экологический ущерб, причиняемый кошками (к слову, аналогичные расчеты проводятся и для собак).

На что же охотятся коты? Обычно мы представляем себе кота, поймавшего мышь или птицу. Легко представить кошку с стрекозой в зубах. Однако кота, охотящегося на лягушку, представить сложнее. Тем не менее, свободно гуляющие коты не так уж разборчивы в еде. Авторы недавнего исследования, опубликованного в Nature Communications, решили выяснить, какую долю в рационе домашних кошек составляют представители различных классов животных. На первом месте оказались птицы — 47%, на втором — рептилии с 22%, на третьем — млекопитающие с 21%; насекомые составляют 6%, а амфибии — 3%. На охраняемые виды приходится 17%.

Исследователи не наблюдали за охотящимися кошками самостоятельно, а использовали данные других работ по этой теме, то есть статья о рационе полудомашних котов является мета-анализом. Подсчитанные проценты относятся к 2084 видам животных. Скорее всего, более тщательные наблюдения за кошками могут изменить эти цифры. Однако, если кого-то всерьез беспокоит влияние кошек на биоразнообразие, есть простой способ улучшить ситуацию, который устроит как кошек, так и их хозяев: два года назад мы писали, что для того, чтобы мелкие животные реже становились жертвами котов, нужно больше играть с ними и лучше их кормить.





