Исследования показали, как форма головы собаки влияет на качество ее сна 0 97

В мире животных
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Исследования показали, как форма головы собаки влияет на качество ее сна

Венгерские ученые установили, что собаки с короткой мордой спят больше времени в течение суток по сравнению с собаками с длинной мордой. При этом у брахицефалов фазы быстрого сна длиннее, чем фазы медленного сна.

 

В ходе исследования было проанализировано состояние сна 92 домашних собак. Ученые использовали электроэнцефалограмму (ЭЭГ) для регистрации электрической активности мозга во время сна и выяснили, что собаки брахицефальных пород проводят больше времени в фазе быстрого сна (REM), которая характеризуется высокой активностью головного мозга. Это похоже на сон младенцев, отметили исследователи.

Кроме того, у брахицефалов было зафиксировано увеличение числа сонных веретен (ритмические паттерны активности мозга, наблюдаемые на ЭЭГ) в фазе медленного сна. У людей это обычно связано с ухудшением памяти, а у собак — со снижением обучаемости во время дрессировки.

Также отмечена предрасположенность собак с плоской мордой к апноэ (храпу) и повышенной дневной сонливости. «Некоторые из этих собак спят с мячом во рту, и люди считают это милым, но на самом деле им это необходимо для поддержания открытых дыхательных путей», — прокомментировала результаты исследования доцент Колледжа ветеринарной медицины Университета Пердью Кари Экенстедт, которую цитирует The Guardian.

По мнению исследователей, полученные данные могут указывать на то, что собаки с короткой мордой сохранили режим сна, характерный для щенячьего возраста. Кроме того, установлено, что у таких собак из-за формы морды могут происходить потенциально вредные изменения в мозге.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Brain Structure and Function.

