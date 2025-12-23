Исследователь выяснил, что летучие мыши, обладающие выдающимися способностями к ориентации в темноте (эта удивительная черта была известна задолго до Журине), становились совершенно беспомощными, если закрыть им ватой... уши. Журине предположил, что слух заменяет летучим мышам зрение.

Позже это предположение подтвердил итальянец Спалланцани, проведя ряд аналогичных опытов. Но как же этот зверек воспринимает бесшумные объекты? Один из ученых, заинтересовавшихся тем, почему мышь во время полета почти постоянно издает писк, решил закрыть ей не уши, а рот. И что же? Зверек снова, казалось, потерял зрение... Таким образом, выяснилось, что «путеводителем» для летучих мышей служит писк: улавливая отраженное от различных объектов эхо, зверек точно определяет их местоположение в пространстве и легко находит путь, даже без помощи зрения. Казалось бы, загадка разрешена.

Тем не менее... Ученые определили диапазон звуковых волн, которые «используют» летучие мыши. Минимальная длина волны их «эхолота» составила около четырех миллиметров. Известно, что звуковые волны могут отражаться только от объектов, длина которых составляет не менее половины этих волн. Следовательно, теоретически летучие мыши могли обнаруживать в пространстве лишь предметы размером не меньше двух миллиметров.

Однако недавние исследования показали, что летучие мыши «замечали» гораздо более мелкие объекты. Исследователи приучили их к определенному звуку, сигнализирующему о времени кормежки, влетать в затемненную комнату, где один из сотрудников лаборатории держал в вытянутой руке пинцетом миллиметрового червяка. Ни одна из летучих мышей не промахнулась ни разу...

Эксперимент усложнили. В дверь, разделяющую два помещения, вставили нейлоновую сетку с тонкими, едва заметными нитями — до восьми сотых миллиметра. И что же? Пролетая сквозь ячейки этой почти невидимой сетки, ни одна из мышей не задела даже самую тонкую нить. Так был установлен интересный факт — способность «видеть» объекты с помощью ультразвука оказалась у летучих мышей в 25 раз выше «расчетной».

В чем же дело? Как функционирует ультразвуковой механизм ориентации летучих мышей?

...Один из ученых, участвующих в новой серии экспериментов с летучими мышами, заметил: «Еще неясно, каким окажется точный ответ на эти вопросы. Но одно очевидно — специалистам по бионике здесь есть чему поучиться... »