Даже самый дружелюбный пес может проявить агрессию к человеку, который ему не нравится. Но как же собаки «выбирают» таких людей? Их раздражает запах? Или, возможно, это интуиция?

Даже владельцы собак иногда не могут понять, почему их питомец не проявляет симпатии к кому-то. В некоторых случаях причина очевидна: например, животное может не переносить определенный запах или бояться предметов, которые человек держит в руках. Однако чаще всего это остается загадкой.

Ученые уже давно пытаются разгадать эту тайну. С 2005 года биологи начали более активно исследовать поведение собак, что позволило глубже понять, как эти животные воспринимают информацию о людях и определяют, стоит ли на них злиться.

Обоняние собак — настоящая суперспособность

У людей насчитывается около пяти-шести миллионов обонятельных рецепторов, тогда как у собак их 220 миллионов, а у некоторых пород — и вовсе 300 миллионов. Псы способны улавливать запахи, которые для человека становятся заметными только при концентрации в 50 раз выше. В некоторых случаях запах должен быть в 100 раз более концентрированным, прежде чем человек его почувствует.

Исследования с использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ) показали, что у собак отсутствует большая лобная доля, как у людей. Вместо этого у них имеется массивная обонятельная луковица, занимающая 10% мозга.

Поскольку обоняние собак в 10 000, а иногда и в 100 000 раз превосходит наше, они способны не только улавливать запахи, недоступные человеческому носу, но и придавать им особое значение. В то время как мы обычно не анализируем запахи, собаки собирают и запоминают информацию о них.

Иногда это приводит к сильным ассоциациям. Например, одно небольшое исследование показало, что собака реагировала агрессивно только на тех людей, которые ели пиццу перед выходом на улицу. Питомец продолжал ощущать запах лакомства даже спустя несколько часов.

Причиной этого стало то, что в щенячьем возрасте разносчик пиццы пнул собаку, что вызвало у нее негативную ассоциацию с запахом пиццы и опасностью. Понимание этой связи позволило бихевиористу переучить собаку, чтобы она ассоциировала этот запах не с угрозой, а с приятными моментами — например, с возможностью попробовать кусочек.

Эмоции тоже имеют запах

Исследования показывают, что собаки способны улавливать запахи различных человеческих эмоций благодаря изменениям в хемосигналах, таким как адреналин, пот и запах тела.

В исследовании 2018 года ученые собирали пот у владельцев домашних животных во время просмотра комедий и фильмов ужасов. Собаки были случайным образом распределены по группам, нюхавшим либо «страшный», либо «счастливый» пот. В результате выяснили, что собаки, унюхавшие «страх», были более сосредоточены на своих владельцах и чаще реагировали на их стресс.

Другие исследования показали, что собаки способны ощущать изменения в реакции «бей или беги», включая изменения в выражении лиц и жестах.

Таким образом, когда собака оценивает, кого ей укусить или облаять, она опирается на свое обоняние. Возможно, ей не нравится конкретный запах и ассоциация с ним, или же собака чувствует, что человек испытывает страх или находится в состоянии сильного стресса.