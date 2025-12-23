Для человека естественно узнать старого знакомого или коллегу, которого не видел много лет. Однако не только люди способны помнить старых друзей. В статье, опубликованной в PNAS, исследователи из Сент-Эндрюсского университета, Университета Киото и других научных учреждений описывают эксперименты с обыкновенными шимпанзе и бонобо.

В ходе эксперимента ученые искали обезьян, которые ранее жили в компании друзей, знакомых или членов семьи, но затем эта группа распалась — кто-то умер или был переведен в другой зоопарк. Обезьянам, которые долго не видели своих старых знакомых, показывали фотографии этих знакомых и изображения других шимпанзе. Главной сложностью было найти такие случаи разлуки и соответствующие фотографии.

Как обыкновенные шимпанзе, так и бонобо смотрели на старых знакомых дольше, чем на незнакомцев, что можно интерпретировать как процесс узнавания. При этом многое зависело от характера их отношений: если связи были тёплыми, то на такого друга смотрели с большим вниманием, чем на того, с кем в прошлом возникали конфликты. Одна из бонобо, не видевшая членов своей семьи целых двадцать шесть лет, тем не менее, явно узнала их на фотографии.

Это вызывает вопрос о том, что именно происходит в памяти обезьян. Реагируют ли они исключительно на внешность, или в их сознании сохраняются фрагменты воспоминаний о совместных событиях? Какова доля простого любопытства в этом процессе? Тем не менее, результаты эксперимента свидетельствуют о том, что память шимпанзе о друзьях может быть довольно продолжительной (даже если говорить о любопытстве, оно проявляется именно в отношении к старым знакомым).

На самом деле, другие животные также способны хорошо запоминать друг друга, а также не только своих сородичей: подобные исследования проводились и на врановых птицах, а многие владельцы собак и кошек могут рассказать, как их питомцы встречают хозяев после долгой разлуки. Однако в случае с обезьянами основная особенность заключается не в самом запоминании, а в его продолжительности — двадцать шесть лет — это значительный срок. У других животных, например, у дельфинов афалин, также наблюдается способность помнить голоса своих товарищей на протяжении двадцати лет.





