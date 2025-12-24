Baltijas balss logotype
Как узнать возраст черепахи? 0 102

В мире животных
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как узнать возраст черепахи?

По щиткам на панцире, но с большой долей неточности.

 

Щитки, формирующие панцирь черепахи, растут по краям, создавая нечто похожее на годовые кольца. Однако эти кольца не являются годовыми (в первые два года жизни может образовываться до пяти колец в год, затем — по 2–3): скорость их формирования зависит от условий, в которых живет черепаха.

У взрослых особей рост значительно замедляется, и внешние кольца становятся трудными для различения.

Таким образом, точно подсчитать их можно лишь на специально подготовленных и окрашенных срезах. Сделать это на живой черепахе, не нанеся ей вреда, невозможно.

