Потому что расстояние между её лапами слишком незначительно.

Сила тока (именно ток является причиной поражения), проходящего через тело птицы, прямо пропорциональна напряжению, которое возникает между её лапами, касающимися провода. Это напряжение, в свою очередь, создаётся током, протекающим по проводу, и зависит от сопротивления участка провода, находящегося между лапками.

Длина этого участка крайне мала, следовательно, напряжение на нём также ничтожно, а значит, и ток, проходящий через птицу. Если бы расстояние между лапами птицы составляло, например, метр, её попытка сесть на высоковольтный провод закончилась бы трагически.

Тем не менее, если сидящая на проводе птица коснётся какого-либо заземлённого объекта, например металлической части опоры, что происходит довольно часто, она немедленно погибнет, поскольку напряжение между проводом (в данном случае птицей) и землёй, как правило, смертельно для живого организма.