Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шмели ощущают электрические поля цветов - новое исследование 0 75

В мире животных
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Шмели ощущают электрические поля цветов - новое исследование

Биологи из Бристольского университета выяснили, что шмели оценивают цветы по их электрическому полю в поисках нектара.

 

Шмели обладают положительным зарядом, возникающим из-за движения их крыльев и сокращений мышц, в то время как цветы обычно имеют отрицательный заряд. При приближении к растению насекомые способны ощущать изменения в электромагнитном поле вокруг себя. Для подтверждения своих наблюдений ученые провели эксперимент, в ходе которого обучили шмелей собирать нектар только с искусственных цветов, обладающих электрическим зарядом. Однако оставался вопрос: каким образом шмели воспринимают электрический заряд?

Частично ответ на этот вопрос содержится в новой статье, опубликованной в журнале Proceedings of National Academy of Sciences. Исследования показали, что под воздействием электрического поля волоски на теле шмелей начинают колебаться. (Каждый из нас, вероятно, испытывал подобное, когда расчесывался пластмассовой расческой: наэлектризованная расческа притягивает волосы.)

Колебания волосков активируют нейроны, расположенные у корней волос, которые передают сигналы в мозг. На электрическое поле также реагируют усики шмелей, но легкие и жесткие волоски на теле движутся быстрее и отклоняются сильнее. Их движения схожи с реакцией волосков пауков и усиков москитов на звук.

Для измерения колебаний волосков шмелей ученые использовали лазерный виброметр, работающий по принципу эффекта Доплера: скорость движения волосков изменяет частоту отражаемого света. Эксперименты показали, что шмели способны ощущать электрическое поле на расстоянии около 10 см от цветка. Хотя это расстояние может показаться незначительным, для шмеля оно в несколько раз превышает длину его тела.

Способность ощущать электрическое поле (электрорецепция) встречается в природе не так уж редко. Она широко распространена среди рыб и водных млекопитающих. Например, акулы используют электрорецепторы для поиска добычи. Авторы исследования предполагают, что электрорецепция также распространена среди насекомых, так как многие из них имеют волоски, аналогичные шмелиным.

Ранее биологи установили, что пчелы используют свое электрическое поле для общения и ориентации в улье, получая заряд в результате трения о стенки улья и соты.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему птица, сидящая на проводе, не получает удара током?
Изображение к статье: Почему кошки всегда приземляются на лапы?
Изображение к статье: Опасные продукты для пернатых: что не стоит класть в кормушку
Изображение к статье: Сладкое искушение: почему шоколад опасен для домашних животных

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
1
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео