Биологи из Бристольского университета выяснили, что шмели оценивают цветы по их электрическому полю в поисках нектара.

Шмели обладают положительным зарядом, возникающим из-за движения их крыльев и сокращений мышц, в то время как цветы обычно имеют отрицательный заряд. При приближении к растению насекомые способны ощущать изменения в электромагнитном поле вокруг себя. Для подтверждения своих наблюдений ученые провели эксперимент, в ходе которого обучили шмелей собирать нектар только с искусственных цветов, обладающих электрическим зарядом. Однако оставался вопрос: каким образом шмели воспринимают электрический заряд?

Частично ответ на этот вопрос содержится в новой статье, опубликованной в журнале Proceedings of National Academy of Sciences. Исследования показали, что под воздействием электрического поля волоски на теле шмелей начинают колебаться. (Каждый из нас, вероятно, испытывал подобное, когда расчесывался пластмассовой расческой: наэлектризованная расческа притягивает волосы.)

Колебания волосков активируют нейроны, расположенные у корней волос, которые передают сигналы в мозг. На электрическое поле также реагируют усики шмелей, но легкие и жесткие волоски на теле движутся быстрее и отклоняются сильнее. Их движения схожи с реакцией волосков пауков и усиков москитов на звук.

Для измерения колебаний волосков шмелей ученые использовали лазерный виброметр, работающий по принципу эффекта Доплера: скорость движения волосков изменяет частоту отражаемого света. Эксперименты показали, что шмели способны ощущать электрическое поле на расстоянии около 10 см от цветка. Хотя это расстояние может показаться незначительным, для шмеля оно в несколько раз превышает длину его тела.

Способность ощущать электрическое поле (электрорецепция) встречается в природе не так уж редко. Она широко распространена среди рыб и водных млекопитающих. Например, акулы используют электрорецепторы для поиска добычи. Авторы исследования предполагают, что электрорецепция также распространена среди насекомых, так как многие из них имеют волоски, аналогичные шмелиным.

Ранее биологи установили, что пчелы используют свое электрическое поле для общения и ориентации в улье, получая заряд в результате трения о стенки улья и соты.