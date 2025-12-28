Данная инфекция приводит к изменениям в мозге животных, что проявляется в повышенном слюнотечении, вялости и неуверенной походке. Из-за этих явных симптомов охотники называют таких оленей зомби.

Ученые не исключают возможность того, что вирус может в будущем перейти на человека. На данный момент не существует вакцин или других методов лечения CWD.