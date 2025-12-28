Baltijas balss logotype
В США среди оленей распространяется зомби-вирус: существует ли угроза для людей? 0 199

В мире животных
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
По информации издания Daily Mail, на севере США среди оленей активно распространяется хроническая изнуряющая болезнь (CWD), получившая прозвище «зомби-вирус».

 

Данная инфекция приводит к изменениям в мозге животных, что проявляется в повышенном слюнотечении, вялости и неуверенной походке. Из-за этих явных симптомов охотники называют таких оленей зомби.

Ученые не исключают возможность того, что вирус может в будущем перейти на человека. На данный момент не существует вакцин или других методов лечения CWD.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
