Основная причина — антропоморфизм, то есть склонность приписывать животным человеческие черты и мотивы. Например, виляние хвостом обычно автоматически расшифровывают как «радость», хотя на самом деле это лишь признак возбуждения, которое может быть как положительным, так и негативным.

Ключевые ошибки возникают из-за фрагментарного восприятия. Люди нередко фокусируются на одной детали — положении хвоста или звуках, — игнорируя совокупность сигналов: язык всего тела (напряжение мышц, положение ушей и губ), контекст ситуации и особенности породы. Так, обнажённые зубы могут быть как признаком агрессии, так и «субмиссивной улыбкой» — жестом умиротворения.

Роль играют и культурные различия. Исследования показывают, что люди из стран с менее развитой кинологической культурой хуже распознают эмоции собак. Учёные подчёркивают, что точное «прочтение» собаки требует наблюдательности и специальных знаний. Оно строится не на интуиции, а на понимании того, что сигналы животных образуют сложную систему, в которой один и тот же жест может иметь разные значения в зависимости от контекста.