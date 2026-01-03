Владельцы собак прекрасно осведомлены о «секретном оружии» своих питомцев, когда речь заходит о выпрашивании лакомств. Грустные и бездонные глаза четвероногих друзей почти невозможно игнорировать! Но как же собаки освоили этот прием?

Большие и печальные глаза собаки способны «завоевать» не только сосиску с вашего стола, но и уютное местечко под одеялом!

В 2019 году исследователи из Портсмутского университета, изучая анатомические различия между собаками и волками, обнаружили, что в процессе одомашнивания у псов развилась небольшая лицевая мышца, позволяющая им поднимать брови. Интересно, что у волков эта мышца отсутствует, что привело ученых к мысли о том, что собакам она стала необходима для более эффективного общения с людьми.

Ранее проведенные исследования уже показывали, что зрительный контакт с хозяином имеет большое значение для собак. Кроме того, некоторые работы продемонстрировали, что люди предпочитают породы, которые способны выполнять определенные движения лицом, в частности, поднимать внутреннюю бровь (это движение получило название AU101). «Это движение делает глаза собак визуально больше, придавая им милый «щенячий вид», — поясняет Бриджит Уоллер, автор исследования. «Кроме того, это выражение похоже на мимику людей, когда они испытывают грусть».

Ученые полагают, что AU101 играет важную роль в отношениях между человеком и собакой, так как оно может вызывать определенную «заботливую» реакцию у людей. Чтобы выяснить, действительно ли эта физическая характеристика является результатом эволюции в процессе одомашнивания, исследователи тщательно изучили как анатомические, так и поведенческие различия между собаками и волками в их взаимодействии с людьми.

При детальном анализе мягких тканей авторы работы обнаружили, что крошечная лицевая мышца, известная как «медиальный подниматель угла глаза», присутствовала почти у всех исследованных собак и лишь у немногих волков. Поведенческие исследования показали, что собаки выполняли движения AU101 с значительно большей частотой и интенсивностью, чем волки.